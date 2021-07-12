Новокуйбышевский НПЗ принял участие в фестивале энергосбережения #ВместеЯрче

Необычный день открытых дверей на онлайн-площадке провел Новокуйбышевский НПЗ, специалисты которого вместе со студентами Самарского Государственного технического университета стали участниками молодежного всероссийского производственного совещания "Диалог на равных" в рамках ежегодного фестиваля #Вместе ярче.

Фестиваль привлекает внимание к проблемам сбережения энергоресурсов — основному тренду нынешнего дня, и НК НПЗ (дочернее предприятие ПАО НК "Роснефть") поддерживает его на системной основе. В этом году акцент сделан на престиж профильных инженерных профессий, формирование кадрового резерва и повышение операционной эффективности производства.

Забота о молодых кадрах на предприятии — часть программы устойчивого развития. Кому как ни молодежи со здоровыми амбициями, современными знаниями и новым взглядом на мир развивать нефтепереработку. И чем раньше студенты, обучающиеся на специальности "Химическая технология переработки нефти и газа", будут включены в производственный процесс, тем лучше узнают предприятие, на котором им предстоит работать, тем быстрее пройдет их адаптация, а значит, тем продуктивнее станет их поиск нестандартных решений.

Глобальные перемены диктуют вектор развития высоких технологий, и предприятие сосредотачивает усилия своих ведущих специалистов на совершенствовании технологических процессов. Энергосбережение на Новокуйбышевском НПЗ — одном из крупнейших предприятий ТЭК Поволжья — стоит в одном ряду с задачей увеличения глубины переработки.

В "Диалоге на равных" приняли участие специалисты предприятия: заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам АО "НК НПЗ" Елена Калманович, главный энергетик Алексей Безняков, начальник отдела повышения операционной эффективности Кирилл Зотов. СамГТУ представили студенты и доцент Юлия Еремина.

Нефтепереработчики рассказали будущим нефтяникам, что предпринимается на производстве для повышения эффективности использования электрической и тепловой энергии, котельно-печного топлива.

Кирилл Зотов, начальник отдела повышения операционной эффективности, рассказал о задачах, которые решает его подразделение: непрерывная разработка, внедрение и мониторинг проектов, направленных на сокращение затрат и увеличение прибыли АО "НК НПЗ". Работа отдела идет по пяти направлениям, которые включают оптимизацию мощностей и увеличение отборов, энергоэффективность, операционную надежность и готовность, снижение уровня безвозвратных потерь нефти и нефтепродуктов, снижение затрат. Отдел создан в 2014 году, и за это время эффект от внедрения разработок составил уже более 10 млрд рублей.

Отдел по повышению операционной эффективности тесно сотрудничает с подразделением главного энергетика. Экономический эффект от реализации около 20 проектов только за минувший год принес 97 млн рублей. Часть разработок создана с подачи молодых специалистов, которые представили свои идеи на научно-технических конференциях — отличном "ринге" для оттачивания профессиональных навыков в области новейших разработок. Участие в научно-практических конференциях — вызов для молодежи, проверка их знаний, умения найти эффективное решение и одновременно простор для творчества.

Завод непрерывно развивается, внедряя автоматические системы управления, заменяя устаревшее оборудование, применяя рециклинг ресурсов. Большое внимание уделяется энергетическому планированию и обучению заводских специалистов энергетическому менеджменту. И здесь молодым инженерам открываются широкие возможности для самореализации. Тем более что их будущие коллеги обещают поддержку и помощь в освоении тонкостей профессии.