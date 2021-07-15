Самарец, напавший на подростка в лифте, предстанет перед судом

В Самаре закончили расследовать уголовное дело 21-летнего парня, обвиняемого в разбое, сообщает региональное СУ СК РФ.

Напомним, по версии следствия, вечером 1 мая 2021 г. обвиняемый во дворе дома на ул. Краснодонской увидел незнакомого 16-летнего подростка с мобильником и решил ограбить его. Он зашел за несовершеннолетним в лифт в подъезде и напал. Злоумышленник нанес жертве не менее трех ударов по голове и отобрал телефон. Потерпевший получил травмы средней тяжести, материальный ущерб составил более 17 тыс. рублей.

Прокуратура Промышленного района Самары утвердила обвинительное заключение. В ближайшее время дело направят в суд для рассмотрения.