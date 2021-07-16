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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" в первом полугодии выполнило диагностику 932 км магистральных трубопроводов

САМАРА. 16 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" в первом полугодии 2021 года выполнило внутритрубную диагностику девяти участков пяти магистральных нефтепроводов (МН) в Оренбургской, Самарской, Саратовской, Волгоградской и Ростовской областях. Общая протяжённость обследованных участков составила 932 км.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Работы выполнялись в рамках программы внутритрубного диагностического обследования магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" на 2021 год без вывода трубопроводов из эксплуатации.

В частности, обследованы нефтепроводы Куйбышев — Тихорецк, Куйбышев — Лисичанск, Нижневартовск — Курган — Куйбышев, Жирновск — Волгоград и Кротовка — Куйбышев. Выполнено 27 пропусков внутритрубных инспекционных приборов на 9 участках трубопроводов.

Проведена внутритрубная диагностика 8 подводных переходов трубопроводов через реки и водохранилище, в том числе через р. Волга, Б. Караман, Маянга, Медведица, Хопер.

Использовались современные внутритрубные инспекционные приборы собственной разработки ПАО "Транснефть". Данное оборудование обеспечивает получение наиболее точных сведений о техническом состоянии линейной части магистральных трубопроводов, позволяет одновременно выявить различные типы дефектов, а также недостатки в изоляционном покрытии трубы.

В отчётный период было проведено полное техническое диагностирование резервуара для хранения нефти объемом 20 тыс. куб. м на станции смешения нефти (ССН) пл. "Самара" и частичная диагностика двух резервуаров с понтоном объемом 5 тыс. куб м каждый, расположенных на линейных производственно-диспетчерских станциях (ЛПДС) "Похвистнево" и "Ефимовка". Емкости были обследованы на наличие дефектов стенок и днища, специалисты провели геодезические измерения, проверили техническое состояние конструкций и элементов.

По итогам диагностики резервуары ЛПДС "Похвистнево" и "Ефимовка" получили подтверждение о продлении сроков безопасной эксплуатации, а резервуар ССН выведен из эксплуатации для проведения ремонтных работ.

Всего до конца текущего года в АО "Транснефть - Приволга" планируется выполнить диагностику более 5 тыс. км магистральных трубопроводов и 33 резервуаров. Цель — поддержание промышленной и экологической безопасности объектов, а также бесперебойной транспортировки нефти и нефтепродуктов.

По материалам Волга Ньюс Поволжье

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John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

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