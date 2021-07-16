"ЭнергосбыТ Плюс" приготовил приятные бонусы для самарских клиентов

В честь 10-летия АО "ЭнергосбыТ Плюс" организовал "Дни здоровья" в крупнейших самарских офисах обслуживания (ОПИОК). До конца июля клиенты энергокомпании, пришедшие в ОПИОК для решения своих вопросов, смогут принять участие в беспроигрышной лотерее, получить бесплатную консультацию врача или портрет, сделанный профессиональным художником.

Офисы обслуживания в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани встретили своих посетителей праздничным оформлением. Крупнейшие клиентские центры в областной столице — на ул. Мориса Тореза, 101 "а"; ул. Революционной 101, "б" и ул. Мирной, 162 — приготовили для горожан приятные бонусы. Здесь можно будет стать участником беспроигрышной лотереи, призы в которой поднимут настроение и повысят иммунитет. Врач-ординатор клиник Самарского медицинского университета проверит всем желающим давление, измерит рост и вес и даст бесплатную консультацию по гармоничному питанию. Также праздничное настроение поможет создать художник-портретист, позирование которому скрасит короткое ожидание встречи с консультантом ОПИОК.

"Для нас 10-летний юбилей — это не только повод подвести итоги развития компании и наметить планы на будущее. Это возможность поблагодарить своих клиентов за платежную дисциплину, поддержку всех наших нововведений в обслуживании. Мы приготовили для горожан множество приятных сюрпризов. Уверен, что юбилейные мероприятия сделают посещение наших крупнейших офисов обслуживания приятнее, а все вопросы по работе компании будут оперативно разрешены", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Праздничные мероприятия в самарских офисах энергокомпании продолжатся до конца июля.