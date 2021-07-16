"ЭнергосбыТ Плюс" приготовил приятные бонусы для самарских клиентов

В честь 10-летия АО "ЭнергосбыТ Плюс" организовал "Дни здоровья" в крупнейших самарских офисах обслуживания (ОПИОК). До конца июля клиенты энергокомпании, пришедшие в ОПИОК для решения своих вопросов, смогут принять участие в беспроигрышной лотерее, получить бесплатную консультацию врача или портрет, сделанный профессиональным художником.
Офисы обслуживания в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани встретили своих посетителей праздничным оформлением. Крупнейшие клиентские центры в областной столице — на ул. Мориса Тореза, 101 "а"; ул. Революционной 101, "б" и ул. Мирной, 162 — приготовили для горожан приятные бонусы. Здесь можно будет стать участником беспроигрышной лотереи, призы в которой поднимут настроение и повысят иммунитет. Врач-ординатор клиник Самарского медицинского университета проверит всем желающим давление, измерит рост и вес и даст бесплатную консультацию по гармоничному питанию. Также праздничное настроение поможет создать художник-портретист, позирование которому скрасит короткое ожидание встречи с консультантом ОПИОК.
"Для нас 10-летний юбилей — это не только повод подвести итоги развития компании и наметить планы на будущее. Это возможность поблагодарить своих клиентов за платежную дисциплину, поддержку всех наших нововведений в обслуживании. Мы приготовили для горожан множество приятных сюрпризов. Уверен, что юбилейные мероприятия сделают посещение наших крупнейших офисов обслуживания приятнее, а все вопросы по работе компании будут оперативно разрешены", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.
Праздничные мероприятия в самарских офисах энергокомпании продолжатся до конца июля.
Последние комментарии
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.