На Новокуйбышевском НПЗ берегут и укрепляют здоровье сотрудников

Крепкое здоровье — хорошая основа для эффективного труда и профессионального роста. На Новокуйбышевском НПЗ (дочернее общество НК "Роснефть") созданы все условия для оздоровления работников. Есть оснащенный современным оборудованием здравпункт, добровольное медстрахование, собственные санаторные учреждения и базы отдыха, и различные возможности для занятий спортом.

Медслужба, страховка, санатории

Новокуйбышевский НПЗ регулярно занимает высокие места на конкурсе "Российская организация высокой социальной эффективности", а также был признан лучшей социально ориентированной компанией нефтегазовой отрасли. Этот успех вполне закономерен. Коллектив здесь в центре внимания.

Одно из ключевых направлений социальной деятельности — оздоровление работников и членов их семей. С этой целью на предприятии выстроена система регулярного контроля за состоянием здоровья людей. Здесь действует программа по оздоровлению и санаторно-курортному лечению, а также корпоративная программа развития культуры здорового образа жизни "Энергия жизни".

На Новокуйбышевском НПЗ развернута собственная медицинская служба, пристальным вниманием медиков охвачены все работники завода. За каждым цехом закреплен врач, регулярно проводятся медосмотры.

По словам начальника отдела социальных программ НК НПЗ Натальи Аристарховой, корпоративная программа добровольного медстрахования (ДМС) дает сотрудникам возможность получить широкий спектр медицинских услуг в различных клиниках.

Новокуйбышевский НПЗ — одно из немногих предприятий, где полностью сохранена система собственных оздоровительных учреждений. Это санаторий-профилакторий "Дубки", база отдыха "Утес", детский лагерь имени Гагарина, которые пользуются огромной популярностью не только у работников завода, но и среди жителей Новокуйбышевска. Здесь для заводчан и членов их семей организован высококлассный отдых, есть прекрасная возможность для оздоровления.

Для тех же, кто нуждается в восстановлении здоровья, в специфическом лечении, предприятие обеспечивает путевками в санатории Краснодарского края, Крыма, Кавказских минеральных вод, а также на курорты Самарской и Ульяновской областей.

Оснащение социально-оздоровительных учреждений Новокуйбышевского НПЗ постоянно обновляется. В период пандемии здесь строго соблюдаются противоэпидемические требования, весь персонал и отдыхающие вакцинированы.

Спорт — это здоровье

Одно из слагаемых корпоративной культуры Новокуйбышевского НПЗ — здоровый образ жизни. Здесь многое делают для того, чтобы расширить круг приверженцев ЗОЖ, чтобы эти принципы стали частью сознания людей. Очень помогают этому физкультура и спорт.

"Мы не ставим задачу обязательно вовлечь всех в серьезные занятия спортом. Нам важно другое: найти свой подход к каждому работнику, помочь выбрать интересную ему активность. На предприятии работают 30 групп здоровья, различные секции по 12 видам спорта, а два года назад по инициативе заводчан был создан беговой клуб", — говорит специалист группы по внутренним коммуникациям и корпоративной культуре Мария Серенкова.

Королева спорта — легкая атлетика покорила сердца многих заводчан. Бег — одно из любимых спортивных увлечений работников НК НПЗ. Члены заводского бегового клуба — активные участники различных забегов в Самаре, Казани, Туапсе. Среди них есть те, кто специализируется на средних дистанциях, а кто-то выбирает полумарафон. Есть и те, кто, не будучи профессиональным спортсменом, поставил себе цель покорить 41-километровую марафонскую дистанцию.

Очень популярна на Новокуйбышевском НПЗ физкультурная пауза. Обычная зарядка, которую в 11 утра транслируют по заводскому радио. На заводе сумели творчески подойти к этому мероприятию, разработали собственный комплекс упражнений, подобрали музыкальное сопровождение.

Физкультура — первый шаг к спортивным достижениям. На Новокуйбышевском НПЗ немало людей, которые активно занимаются спортом. Начальник установки гидроочистки дизельного топлива Андрей Белоносов — он кандидат в мастера спорта по плаванию. При поддержке профсоюзной организации сформировал группу любителей, которые перед началом рабочего дня занимаются в бассейне. Сейчас Белоносов готовится к водной эстафете Санкт-Петербург — Кронштадт. Его инициативу поддержало руководство предприятия и профсоюзная организация НК НПЗ. И организационно, и материально.

Сотрудники Новокуйбышевского НПЗ регулярно занимают высокие места в корпоративной спартакиаде НК "Роснефть" по всем видам спорта. А всего различными видами спорта и оздоровительными мероприятиями на этом предприятии "Роснефти" охвачены около 2 тысяч человек.