В Куйбышевском районе 21 июля ограничат подачу холодной воды: адреса

В среду, 21 июля, в Куйбышевском районе Самары в связи с плановыми работами на сетях при строительстве мостового перехода "Фрунзенский" будет ограничено холодное водоснабжение, сообщили в пресс-службе ООО "РКС-Самара".
По заказу областного минтранса будет проведено переустройство сетей водоснабжения и водоотведения от ул. Шоссейная до границы города с переврезкой водовода диаметром 800 мм по Пугачёвскому тракту.
В связи с этим с 8:00 21 июля до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение в многоквартирных и частных домах по адресам:
- ул. Егорова 1,2,2а, 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,20,22,28;
- Пугачевский тр. 1,3,5,15,17,17а, 8-16,26-56,62-66,19-63;
- ул.Бакинская 5-21,1-40а;
- ул. Грозненская 6,1-5,1-69;
- ул.Зеленая 5-23,
- ул.Калининградская 1-52,
- ул.Кишиневская 1-22;
- ул.Медицинская 1-17;
- ул.Молдавская 3-17,12-24;
- пер.Молодежный 3-22;
- ул.Нефтяников 4-22а, 23-49;
- Долотный пер. 22-26,1-16;
- ул.Рижская 1-13;
- ул.40 лет Пионерии 10-23,
- пер.Строителей 1-13;
- ул.Стадионная 4,
- пер.Торговый 3-28,
- ул.Фасадная 1-28,
- ул.Хасановская 2-39,1-21,
- пер.Ново-Молодежный 12-37,1-13а,
- ул.Придорожная 2-17,
- Утевский пер. 17-26,
- ул. Северная 1-15,
- ул.Камышенская 13-23.
Частный сектор:
- Красный Кряжок 1-101а,
- ул.Трубная 1-14а, 29а,
- ул.Ржевская 1-37а,
- ул.Восстания 88-198.
Жителям рекомендуется сделать запас воды. В течение дня подача воды будет осуществляться бойлерами по адресам:
- ул.Бакинская, 7
- ул.Зелёная, 7
- ул.Егорова, 18
- Новокуйбышевское шоссе, 54.
Последние комментарии
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.