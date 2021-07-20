В Куйбышевском районе 21 июля ограничат подачу холодной воды: адреса

В среду, 21 июля, в Куйбышевском районе Самары в связи с плановыми работами на сетях при строительстве мостового перехода "Фрунзенский" будет ограничено холодное водоснабжение, сообщили в пресс-службе ООО "РКС-Самара".

По заказу областного минтранса будет проведено переустройство сетей водоснабжения и водоотведения от ул. Шоссейная до границы города с переврезкой водовода диаметром 800 мм по Пугачёвскому тракту.

В связи с этим с 8:00 21 июля до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение в многоквартирных и частных домах по адресам:

ул. Егорова 1,2,2а, 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,20,22,28;

Пугачевский тр. 1,3,5,15,17,17а, 8-16,26-56,62-66,19-63;

ул.Бакинская 5-21,1-40а;

ул. Грозненская 6,1-5,1-69;

ул.Зеленая 5-23,

ул.Калининградская 1-52,

ул.Кишиневская 1-22;

ул.Медицинская 1-17;

ул.Молдавская 3-17,12-24;

пер.Молодежный 3-22;

ул.Нефтяников 4-22а, 23-49;

Долотный пер. 22-26,1-16;

ул.Рижская 1-13;

ул.40 лет Пионерии 10-23,

пер.Строителей 1-13;

ул.Стадионная 4,

пер.Торговый 3-28,

ул.Фасадная 1-28,

ул.Хасановская 2-39,1-21,

пер.Ново-Молодежный 12-37,1-13а,

ул.Придорожная 2-17,

Утевский пер. 17-26,

ул. Северная 1-15,

ул.Камышенская 13-23.

Частный сектор:

Красный Кряжок 1-101а,

ул.Трубная 1-14а, 29а,

ул.Ржевская 1-37а,

ул.Восстания 88-198.

Жителям рекомендуется сделать запас воды. В течение дня подача воды будет осуществляться бойлерами по адресам: