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ЖКХ и благоустройство Общество

В Куйбышевском районе 21 июля ограничат подачу холодной воды: адреса

САМАРА. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 21 июля, в Куйбышевском районе Самары в связи с плановыми работами на сетях при строительстве мостового перехода "Фрунзенский" будет ограничено холодное водоснабжение, сообщили в пресс-службе ООО "РКС-Самара".

Фото: предоставлено компанией "РКС-Самара"

По заказу областного минтранса будет проведено переустройство сетей водоснабжения и водоотведения от ул. Шоссейная до границы города с переврезкой водовода диаметром 800 мм по Пугачёвскому тракту.

В связи с этим с 8:00 21 июля до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение в многоквартирных и частных домах по адресам: 

  •  ул. Егорова 1,2,2а, 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,20,22,28; 
  • Пугачевский тр. 1,3,5,15,17,17а, 8-16,26-56,62-66,19-63; 
  • ул.Бакинская 5-21,1-40а; 
  • ул. Грозненская 6,1-5,1-69;
  • ул.Зеленая 5-23,
  • ул.Калининградская 1-52,
  • ул.Кишиневская 1-22;
  • ул.Медицинская 1-17;
  • ул.Молдавская 3-17,12-24;
  • пер.Молодежный 3-22; 
  • ул.Нефтяников 4-22а, 23-49;
  • Долотный пер. 22-26,1-16;
  • ул.Рижская 1-13; 
  • ул.40 лет Пионерии 10-23,
  • пер.Строителей 1-13; 
  • ул.Стадионная 4,
  • пер.Торговый 3-28,
  • ул.Фасадная 1-28,
  • ул.Хасановская 2-39,1-21,
  • пер.Ново-Молодежный 12-37,1-13а,
  • ул.Придорожная 2-17,
  • Утевский пер. 17-26,
  • ул. Северная 1-15,
  • ул.Камышенская 13-23. 

 Частный сектор:

  • Красный Кряжок 1-101а,
  • ул.Трубная 1-14а, 29а,
  • ул.Ржевская 1-37а,
  • ул.Восстания 88-198. 

Жителям рекомендуется сделать запас воды. В течение дня подача воды будет осуществляться бойлерами по адресам: 

  • ул.Бакинская, 7
  • ул.Зелёная, 7
  • ул.Егорова, 18
  • Новокуйбышевское шоссе, 54.

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