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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" модернизировало систему электроснабжения производственного объекта в Республике Татарстан

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" завершило модернизацию системы электроснабжения линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Бавлы" Бугурусланского районного нефтепроводного управления в Республике Татарстан.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Ранее действовавшая система электроснабжения эксплуатировалась с 1982 года и перестала соответствовать требованиям нормативных документов и типовых проектных решений ПАО "Транснефть".

На станции установлено новое закрытое распределительное устройство (ЗРУ) напряжением 6 кВ, щитовая станция управления 0,4 кВ, комплектная трансформаторная подстанция (КТП) с двумя трансформаторами и распределительное устройство 0,4 кВ, оснащенное современным высокотехнологичным оборудованием. КТП оборудована сухими трансформаторами мощностью 400 кВА и микропроцессорной системой автоматического включения резерва.

Кроме того, построена дизельная электростанция для аварийного резервирования электроснабжения. Электростанция имеет третью степень автоматизации — ее агрегаты работают в автономном режиме и не требуют постоянного контроля со стороны обслуживающего персонала. Также выполнен монтаж 11 молниеприемников с подвижной короной и светодиодными светильниками.

Все оборудование — российского производства, рассчитано на срок эксплуатации до 35 лет.

Модернизированная система электроснабжения за счет применения современного оборудования позволяет обеспечить надежное электроснабжение ЛПДС "Бавлы", бесперебойную транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу Бавлы — Куйбышев, а также повышает безопасность и энергоэффективность объекта.

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