АО "Транснефть - Приволга" завершило модернизацию системы электроснабжения линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Бавлы" Бугурусланского районного нефтепроводного управления в Республике Татарстан.
Ранее действовавшая система электроснабжения эксплуатировалась с 1982 года и перестала соответствовать требованиям нормативных документов и типовых проектных решений ПАО "Транснефть".
На станции установлено новое закрытое распределительное устройство (ЗРУ) напряжением 6 кВ, щитовая станция управления 0,4 кВ, комплектная трансформаторная подстанция (КТП) с двумя трансформаторами и распределительное устройство 0,4 кВ, оснащенное современным высокотехнологичным оборудованием. КТП оборудована сухими трансформаторами мощностью 400 кВА и микропроцессорной системой автоматического включения резерва.
Кроме того, построена дизельная электростанция для аварийного резервирования электроснабжения. Электростанция имеет третью степень автоматизации — ее агрегаты работают в автономном режиме и не требуют постоянного контроля со стороны обслуживающего персонала. Также выполнен монтаж 11 молниеприемников с подвижной короной и светодиодными светильниками.
Все оборудование — российского производства, рассчитано на срок эксплуатации до 35 лет.
Модернизированная система электроснабжения за счет применения современного оборудования позволяет обеспечить надежное электроснабжение ЛПДС "Бавлы", бесперебойную транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу Бавлы — Куйбышев, а также повышает безопасность и энергоэффективность объекта.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее