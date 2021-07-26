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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" провело пожарно-тактическое учение в резервуарном парке в Самарской области

САМАРА. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" совместно с подразделениями Федеральной противопожарной службы (ФПС) по Самарской области МЧС России провело пожарно-тактическое учение (ПТУ) в резервуарном парке станции смешения нефти площадки "Самара" Самарского районного нефтепроводного управления.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Цель тренировки — отработка навыков по ликвидации последствий нештатной ситуации, взаимодействие с подразделениями ФПС по Самарской области, а также повышение готовности сил и средств пожарной охраны и АО "Транснефть - Приволга" к ликвидации возможного пожара.

Согласно легенде учений в результате удара молнии в резервуар вертикальный стальной с понтоном объемом 20 тыс. куб. м произошло условное разрушение крыши конструкции и "возгорание" нефти по всей площади емкости. Система автоматического пожаротушения не сработала в результате сбоя программного обеспечения.

После получения сигнала персонал станции произвел необходимые технологические переключения. Транспортировка нефти была "остановлена", отключено энергоснабжение станции. Персонал, не задействованный в ликвидации "пожара", был эвакуирован. На место "возгорания" оперативно прибыли представители договорного подразделения пожарной охраны — личный состав дежурных караулов ПСЧ — 43, 44, 74 ФГБУ "8 отряд ФПС ГПС по Самарской области" и члены добровольной пожарной дружины объекта. Тушение осуществлялось подслойным способом от передвижной пожарной техники с подачей пены, условное возгорание было успешно ликвидировано.

Участие в мероприятии приняли 24 человека, использовалось 8 единиц техники. Действия специалистов станции смешения нефти и работников подразделений ФПС по Самарской области получили высокую оценку организаторов тренировки. Задача по локализации и ликвидации условного возгорания резервуара была выполнена в регламентные временные показатели.

Производственные объекты АО "Транснефть - Приволга" относятся к категории опасных. Проведение пожарно-тактических учений является важной составляющей частью подготовки персонала к действиям по ликвидации возможных пожаров на объектах нефтепроводной инфраструктуры.

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John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

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