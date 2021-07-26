"Единая Россия" предложила новые меры поддержки людей при социальной газификации

На встрече в понедельник, 26 июля, первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак и зампред Правительства Александр Новак обсудили программу социальной газификации регионов.

Андрей Турчак поблагодарил коллег в кабмине за поддержку инициативы партии компенсировать затраты людей на подключение к газу, которое было проведено до старта программы.

"Люди после 21 апреля [Послание Президента] тратили свои средства, программа была проанонсирована, но пока не принята. Этот разрыв мы предлагали компенсировать, чтобы стопроцентное возмещение нашим гражданам, которые потратили собственные средства на газификацию, было обеспечено. Рады, что Правительство предложение поддержало", — сказал Андрей Турчак.

Кабмин готов компенсировать затраты людей на прокладку газового оборудования. "Поскольку нормативная база о социальной газификации вступает в силу в марте, а ваша инициатива была поддержана Президентом в апреле, то в течение заявочной кампании заявки подавались по старой схеме. Нужно дать возможность людям, которые заключили договор с 21 апреля и по момент выхода нормативной базы, вернуть деньги, которые заплатили по старой схеме", — отметил Александр Новак.

Важно, чтобы при подключении к газу стоимость минимального необходимого набора оборудования была одинаковой во всех субъектах РФ, подчеркнул Андрей Турчак.

"На последних запусках газа, при которых я присутствовал, "Газпром" предлагает минимальный необходимый набор: счетчик, газоанализатор, котел, плиту — все это укладывается в стоимость 40- 45 тысяч рублей исходя из того, что они производят и конечное оборудование на своих предприятиях. Вопрос в фиксации стоимости метра трубы уже непосредственно по земельному участку до домовладения. Для этой категории, я считаю, должна быть разработана отдельная программа", — сказал секретарь Генсовета партии.

По его словам, в 32 субъектах РФ депутатский корпус "Единой России" на последних сессиях законодательных собраний подобные меры поддержки уже принял.

"По каким-то категориям идет 50%, по другим — 75%, а для каких-то это абсолютно бесплатно. Важно, чтобы и на федеральном уровне такая фиксация произошла, чтобы не было разнобоя по стране: Северо-Запад, Центр, Юг, Дальний Восток — чтобы этот минимальный пакет был зафиксирован", — добавил Андрей Турчак.

Правительство поставит такую задачу регионам, сообщил Александр Новак. "Что касается возможности предоставления гражданину приобретения оборудования, мы здесь поставим задачу субъектам РФ и газораспределительным организациям, "Газпрому", "Мособлгазу" и всем другим, чтобы была человеку предоставлена возможность выбора и оборудования, и стоимости услуг", — сказал он.

Для реализации программы фракция "Единой России" в Госдуме максимально оперативно с Правительством подготовила все необходимые поправки в федеральное законодательство, напомнил Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета партии также отметил, что в России есть населенные пункты, в которых на одной улице часть домов газифицирована, а часть нет. "Знаю, что правительство разработало программу, в рамках которой до 4 млн домовладений будут газифицированы до конца 2022 года. Отмечу важный момент — почти половина из них находятся на расстоянии менее 200 метров от существующей трубы. Мы благодарны Правительству, Газпрому за то, что эта программа начала реализовываться", — заключил Андрей Турчак.

Текущий уровень газификации Самарской области составляет 99,4%. Регион находится на четвертом месте среди других субъектов РФ по этому показателю. Пока без газа остаются 174 населенных пункта, в каждом из которых от 10 до 100 участков.

Депутат Самарской губернской думы, председатель комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Андрей Кислов ("Единая Россия") считает, что четкий план по бесплатной газификации снимет имеющиеся сейчас ограничения для владельцев домов.

"Я занимаюсь вопросами газификации более 20 лет — и в качестве руководителя "Межрегионгаза", и в качестве депутата. На сегодняшний день наш регион газифицирован более чем на 99%. Тем не менее, на территориях еще сохраняются локальные проблемные вопросы, касающиеся газификации частных домохозяйств. Уверен, что эти люди в самое ближайшее время смогут решить свою насущную проблему — в этом нуждаются около 1,7 тыс. домовладений области", — отметил депутат.

Напомним, 11 июня президент Владимир Путин подписал закон с поправками фракции "Единой России" о бесплатном доведении газа до участков. Ранее партия направила соответствующее предложение главе государства, он поддержал его в Послании. Первый этап газификации будет проведен до 2023 года, второй — до 2030 года. За доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации. Комплексный договор на подключение люди будут заключать по принципу "единого окна", что сократит сроки работ.

Согласно принятым нормам, вся ответственность за прокладку сетей и подключение возлагается на единого оператора газификации. В 67 субъектах РФ в этом качестве выступит "Газпром", в 12 регионах — крупная региональная компания.