Сызранские полицейские задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

Сызранские правоохранители задержали 44-летнего жителя Ульяновской области, который уклонился от назначенных судом принудительных работ и с 1 июня находился в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Накануне находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники ОР ППСП МУ МВД России "Сызранское" заметили гражданина, переходящего оживленный участок дороги в неположенном месте. При виде полицейских он заметно занервничал, а после задержания не смог предъявить сотрудникам полиции документов, удостоверяющих личность, что вызвало подозрение у правоохранителей. Полицейские доставили мужчину в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
В отделе полиции установили личность правонарушителя. Выяснилось, что он ранее неоднократно судим и в настоящий момент находится в федеральном розыске за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.
В ближайшее время сызранские полицейские передадут задержанного инициаторам розыска.
Последние комментарии
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?
Как можно рассылать ориентировку на человека (Рясков) с написанием о нём, что он тяжкий преступник. Когда ещё ничего не известно. Как легко у нас вешают ярлыки на всё и вся. В данной ситуации его можно легко подставить под всё, учитывая их с Катей не простые отношения. Всё на него повесить и сложить ручки. Мало ли кто мог Катю ненавидеть, и есть за что, т.к. она судя по тексту была не простой женщиной, и родственники отравленного мужа тоже не были в восторге от неё. И как написано, взятку она крупную давала за её освобождение. Не всё здесь просто. И нельзя не зная всех подробностей просто так основываясь на чьих-то словах объявить Ряскова преступником. За это тоже наказать можно, подав заявление о защите чести и достоинства гражданина.
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.