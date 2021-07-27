Сызранские полицейские задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

Сызранские правоохранители задержали 44-летнего жителя Ульяновской области, который уклонился от назначенных судом принудительных работ и с 1 июня находился в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Накануне находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники ОР ППСП МУ МВД России "Сызранское" заметили гражданина, переходящего оживленный участок дороги в неположенном месте. При виде полицейских он заметно занервничал, а после задержания не смог предъявить сотрудникам полиции документов, удостоверяющих личность, что вызвало подозрение у правоохранителей. Полицейские доставили мужчину в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В отделе полиции установили личность правонарушителя. Выяснилось, что он ранее неоднократно судим и в настоящий момент находится в федеральном розыске за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

В ближайшее время сызранские полицейские передадут задержанного инициаторам розыска.