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Здравоохранение Общество

АО "Транснефть - Приволга" выделило Клиникам Самарского медицинского университета около 22 млн рублей

САМАРА. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" оказало благотворительную помощь в размере 21,8 млн рублей для подготовки терапевтического корпуса Клиник Самарского Государственного медицинского университета (СамГМУ) к приему больных с заболеванием COVID-19.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Значительная часть денежных средств направлена на приобретение и монтаж газификационной установки — газификатора. Газификаторы — это криоцилиндры, в которых хранят и газифицируют сжиженные газы, в том числе кислород. Работа оборудования контролируется автоматически. Установленный в Клиниках СамГМУ газификатор имеет производительность 500 куб м газа в час, он экономичен и безопасен в использовании.

Также в терапевтическом корпусе на выделенные средства проведен монтаж оборудования для внутренней системы кислородоснабжения, систем управления и контроля за оборудованием. В отделении обустроены пандусы и гардеробная для медперсонала, завершаются общестроительные, электромонтажные и санитарно-технические работы.

Реализация благотворительного проекта позволила создать дополнительный коечный фонд в Клиниках Самарского ГМУ для оказания медицинской помощи больным в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения Российской Федерации к оснащению коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.

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