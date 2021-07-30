АО "Транснефть - Приволга" оказало благотворительную помощь в размере 21,8 млн рублей для подготовки терапевтического корпуса Клиник Самарского Государственного медицинского университета (СамГМУ) к приему больных с заболеванием COVID-19.
Значительная часть денежных средств направлена на приобретение и монтаж газификационной установки — газификатора. Газификаторы — это криоцилиндры, в которых хранят и газифицируют сжиженные газы, в том числе кислород. Работа оборудования контролируется автоматически. Установленный в Клиниках СамГМУ газификатор имеет производительность 500 куб м газа в час, он экономичен и безопасен в использовании.
Также в терапевтическом корпусе на выделенные средства проведен монтаж оборудования для внутренней системы кислородоснабжения, систем управления и контроля за оборудованием. В отделении обустроены пандусы и гардеробная для медперсонала, завершаются общестроительные, электромонтажные и санитарно-технические работы.
Реализация благотворительного проекта позволила создать дополнительный коечный фонд в Клиниках Самарского ГМУ для оказания медицинской помощи больным в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения Российской Федерации к оснащению коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.
Последние комментарии
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.
((((
Очередная реклама вакцинации ((((