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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" повысило пожарную безопасность производственного объекта в Самарской области

САМАРА. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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На нефтеперекачивающей станции (НПС) "Самара-1" Самарского районного нефтепроводного управления (РНУ) АО "Транснефть - Приволга" завершено строительство нового пожарного депо.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Работы проводились на территории Кинельского района Самарской области с марта 2020 года. Проект реализован в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов акционерного общества.

В настоящее время пожарную безопасность НПС "Самара-1" обеспечивают подразделения федеральной противопожарной службы (ФПС), расположенные на станции смешения нефти. В новом депо будут размещены 41 человек личного состава и 4 единицы техники 44-й пожарно-спасательной части 8 "отряда Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы по Самарской области (договорной)". Данная пожарная часть выполняет комплекс мер по недопущению пожаров на пл. "Самара", в состав которой входят станция смешения нефти, НПС "Самара-1" и "Самара-2".

Новое здание спроектировано и построено в соответствии с требованиями нормативных документов Российской Федерации и ПАО "Транснефть". При монтаже были использованы современные негорючие материалы. Здание депо, которое состоит из гаража, помещений для несения караульной службы и склада, оборудовано системами связи, пожарной сигнализации, отоплением и кондиционированием, внутренним противопожарным водоснабжением. Современная система приточно-вытяжной вентиляции обеспечивает оптимальные микроклиматические условия и безопасность.

Гаражное помещение на четыре единицы пожарной техники оборудовано вытяжной вентиляционной противодымной установкой и укомплектовано оборудованием для проведения технического обслуживания. В депо обустроены помещения для административной работы, проведения учебного процесса, зал для физподготовки и психологической разгрузки работников пожарной охраны. Кроме того, имеется оснащенный специальным оборудованием модуль для сушки одежды, пожарных рукавов, установка для намотки и перекатки пожарных рукавов.

Новый объект подключен к сетям элетро- и водоснабжения, тепловым сетям НПС "Самара-1". Ввод в эксплуатацию запланирован на осень текущего года.

"НПС "Самара-1" относится к взрыво- и пожароопасным промышленным объектам. Ввод в эксплуатацию нового пожарного депо позволит повысить надежность и обеспечит дополнительную пожарную безопасность объектов АО "Транснефть - Приволга", промышленных предприятий и близлежащих населенных пунктов Самарской области", — отметил начальник отдела пожарной безопасности предприятия Виталий Зайцев.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

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нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

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В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

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и спарку надо работать эффективнее

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