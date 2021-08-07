Коронавирус в Самарской области 7 августа: 464 зараженных, 18 погибших

В Самарской области за сутки 7 августа зафиксировали 464 новых случая заражения коронавирусом, сообщает стопкоронавирус.рф.
Всего с начала пандемии в регионе заразились 79 558 человек. 72 312 из них выздоровели, в том числе 217 — за последние сутки.
Также за сутки скончались 18 пациентов, а за все время — 2752.
В России за последний день выявили 22 320 заболевших, а всего — 6 424 884. Выздоровели в стране за сутки 19 485 человек, а с начала пандемии — 5 739 838 заразившихся. Погибли 164 094 пациента, в том числе 793 за последние сутки.
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ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.
((((
Очередная реклама вакцинации ((((