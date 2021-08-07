Коронавирус в Самарской области 7 августа: 464 зараженных, 18 погибших

В Самарской области за сутки 7 августа зафиксировали 464 новых случая заражения коронавирусом, сообщает стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в регионе заразились 79 558 человек. 72 312 из них выздоровели, в том числе 217 — за последние сутки.

Также за сутки скончались 18 пациентов, а за все время — 2752.

В России за последний день выявили 22 320 заболевших, а всего — 6 424 884. Выздоровели в стране за сутки 19 485 человек, а с начала пандемии — 5 739 838 заразившихся. Погибли 164 094 пациента, в том числе 793 за последние сутки.