Самарцам, проживающим в частных домах, компенсируют 75% платы за обращение с ТКО

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров издал постановление, в соответствии с которым граждане, проживающие в индивидуальных жилых домах Самарской области, получат компенсацию расходов на оплату коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами. Документ опубликован на сайте облправительства.

Мера соцподдержки действует с 1 августа 2021 года.

"Компенсация расходов на оплату за ТКО предоставляется региональными министерством социально-демографической и семейной политики тем, кто проживает в частных домах площадью более 80 кв метров, в размере 75% платы за обращение с ТКО", — отмечается в постановлении.

При этом предельный размер площади жилого помещения не должен превышать 170 "квадратов". На площадь до 80 кв. метров платеж сохранится по нормативу.

На эти цели из областного бюджета выделено 33,94 млн рублей.

Напомним, ранее Дмитрий Азаров поддержал соответствующую инициативу "Единой России".