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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" заменило магистральный насос на производственном объекте в Самарской области

САМАРА. 12 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" ввело в эксплуатацию новый магистральный электронасосный агрегат (МНА) на блочной комплектной насосной станции (БКНС) "Ерзовка" в Кинель-Черкасском районе Самарской области.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Работы по замене электронасосного оборудования на объекте Бугурусланского районного нефтепроводного управления выполнялись с февраля 2020 года в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта. Цель — повышение эксплуатационной надежности оборудования станции и поддержание бесперебойной транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу Нижневартовск — Курган — Куйбышев.

Взамен демонтированного оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, установлен магистральный насосный агрегат производства АО "Транснефть Нефтяные Насосы" (г. Челябинск) мощностью 10 тыс. куб. метров нефти в час. Для сравнения производительность насоса позволяет ежечасно прокачивать объем нефти, эквивалентный содержимому 143 вагонов-цистерн емкостью более 70 куб. метров каждая. Вместе с насосом в комплекте установлен новый синхронный электродвигатель производства АО "РЭД" (г. Челябинск) мощностью 8000 кВт. Новое оборудование характеризуется высоким коэффициентом полезного действия и увеличенным сроком межремонтного интервала.

Кроме того, завершено техническое перевооружение вспомогательных систем и оборудования насосной станции. Заменено существующее оборудование маслосистемы МНА. Установлены современные датчики вибрации, температуры, давления.

Новое оборудование подключено к инфраструктуре магистрального нефтепровода Нижневартовск — Курган — Куйбышев, в июле было успешно проведено его комплексное опробование.

Замена оборудования выполнялась с плановым выводом МНА из эксплуатации, транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу при этом велась в штатном режиме. Насосный агрегат с новым электродвигателем введен в эксплуатацию в соответствии с графиком.

"С начала года это уже второй магистральный насос, введенный в эксплуатацию на наших объектах. Установленные агрегаты соответствуют нормативным требованиям ПАО "Транснефть", выполненные работы повысят энергоэффективность эксплуатации технологических участков линейной части нефтепроводов и позволят поддерживать высокую промышленную и экологическую безопасность объектов", — отметил главный механик АО "Транснефть - Приволга" Вадим Дурыманов.

Всего в 2021 году на производственных объектах Самарского, Бугурусланского, Саратовского и Волгоградского РНУ будут заменены 7 магистральных насосных агрегатов и столько же электродвигателей.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

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и спарку надо работать эффективнее

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