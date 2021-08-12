АО "Транснефть - Приволга" ввело в эксплуатацию новый магистральный электронасосный агрегат (МНА) на блочной комплектной насосной станции (БКНС) "Ерзовка" в Кинель-Черкасском районе Самарской области.

Работы по замене электронасосного оборудования на объекте Бугурусланского районного нефтепроводного управления выполнялись с февраля 2020 года в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта. Цель — повышение эксплуатационной надежности оборудования станции и поддержание бесперебойной транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу Нижневартовск — Курган — Куйбышев.

Взамен демонтированного оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, установлен магистральный насосный агрегат производства АО "Транснефть Нефтяные Насосы" (г. Челябинск) мощностью 10 тыс. куб. метров нефти в час. Для сравнения производительность насоса позволяет ежечасно прокачивать объем нефти, эквивалентный содержимому 143 вагонов-цистерн емкостью более 70 куб. метров каждая. Вместе с насосом в комплекте установлен новый синхронный электродвигатель производства АО "РЭД" (г. Челябинск) мощностью 8000 кВт. Новое оборудование характеризуется высоким коэффициентом полезного действия и увеличенным сроком межремонтного интервала.

Кроме того, завершено техническое перевооружение вспомогательных систем и оборудования насосной станции. Заменено существующее оборудование маслосистемы МНА. Установлены современные датчики вибрации, температуры, давления.

Новое оборудование подключено к инфраструктуре магистрального нефтепровода Нижневартовск — Курган — Куйбышев, в июле было успешно проведено его комплексное опробование.

Замена оборудования выполнялась с плановым выводом МНА из эксплуатации, транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу при этом велась в штатном режиме. Насосный агрегат с новым электродвигателем введен в эксплуатацию в соответствии с графиком.

"С начала года это уже второй магистральный насос, введенный в эксплуатацию на наших объектах. Установленные агрегаты соответствуют нормативным требованиям ПАО "Транснефть", выполненные работы повысят энергоэффективность эксплуатации технологических участков линейной части нефтепроводов и позволят поддерживать высокую промышленную и экологическую безопасность объектов", — отметил главный механик АО "Транснефть - Приволга" Вадим Дурыманов.

Всего в 2021 году на производственных объектах Самарского, Бугурусланского, Саратовского и Волгоградского РНУ будут заменены 7 магистральных насосных агрегатов и столько же электродвигателей.