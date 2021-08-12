Более 3 км тепловых сетей в Самарской области проверены роботом-диагностом

Специалисты ПАО "Т Плюс" обследовали более 3 км теплотрасс в Самаре и Новокуйбышевске с помощью телеуправляемого диагностического комплекса. Сегодня завершена проверка теплосети на ул. Карбышева в Самаре. Здесь уже приступили к работам по замене изношенных участков трубопровода. В этом году состояние тепловых сетей Самарской области "Т Плюс" впервые проверяет роботизированной системой.
Технология внутритрубной диагностики методом переменного намагничивания, разработанная питерскими инженерами, не имеет аналогов в мире. Теплоэнергетики "Т Плюс" одними из первых в стране взяли на вооружение это изобретение для диагностики дефектов магистральных тепловых сетей.
Напомним, диагностический комплекс при погружении внутрь выведенной в ремонт тепловой сети определяет толщину стенок трубы методом магнитографии. Также робот позволяет визуально обследовать тепловую сеть на предмет посторонних предметов и незаконных врезок. Он управляется дистанционно и способен за одно погружение обследовать до 300 метров теплосети.
"Внутритрубный метод диагностики коммуникаций очень эффективен. Он уже позволил обследовать трубопроводы без вскрытия дорог и тротуаров в районах с плотной жилой застройкой, транспортных развязок. Этот вид диагностики минимизировал, а где-то и полностью исключил неудобства для горожан. Сейчас обследовано 13 магистральных участков в Самаре и Новокуйбышевске. Работы продолжатся", - рассказал заместитель главного инженера филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" Дмитрий Кожин.
Подчеркнем, что проверка трубопроводов роботом - дополнительный способ выявления слабых мест и дефектов, она не заменяет традиционного способа проверки сетей повышенным давлением.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.