Более 3 км тепловых сетей в Самарской области проверены роботом-диагностом

Специалисты ПАО "Т Плюс" обследовали более 3 км теплотрасс в Самаре и Новокуйбышевске с помощью телеуправляемого диагностического комплекса. Сегодня завершена проверка теплосети на ул. Карбышева в Самаре. Здесь уже приступили к работам по замене изношенных участков трубопровода. В этом году состояние тепловых сетей Самарской области "Т Плюс" впервые проверяет роботизированной системой.

Технология внутритрубной диагностики методом переменного намагничивания, разработанная питерскими инженерами, не имеет аналогов в мире. Теплоэнергетики "Т Плюс" одними из первых в стране взяли на вооружение это изобретение для диагностики дефектов магистральных тепловых сетей.

Напомним, диагностический комплекс при погружении внутрь выведенной в ремонт тепловой сети определяет толщину стенок трубы методом магнитографии. Также робот позволяет визуально обследовать тепловую сеть на предмет посторонних предметов и незаконных врезок. Он управляется дистанционно и способен за одно погружение обследовать до 300 метров теплосети.

"Внутритрубный метод диагностики коммуникаций очень эффективен. Он уже позволил обследовать трубопроводы без вскрытия дорог и тротуаров в районах с плотной жилой застройкой, транспортных развязок. Этот вид диагностики минимизировал, а где-то и полностью исключил неудобства для горожан. Сейчас обследовано 13 магистральных участков в Самаре и Новокуйбышевске. Работы продолжатся", - рассказал заместитель главного инженера филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" Дмитрий Кожин.

Подчеркнем, что проверка трубопроводов роботом - дополнительный способ выявления слабых мест и дефектов, она не заменяет традиционного способа проверки сетей повышенным давлением.