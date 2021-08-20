Защитник Мехди Зеффан вызван в сборную Алжира

Защитник "Крыльев Советов" Мехди Зеффан получил вызов в сборную Алжира. Африканская команда начнет групповой этап отбора на чемпионат мира-2022.
Сбор национальной команды намечен на 30 августа.
2 сентября у алжирцев пройдет домашняя встреча против сборной Джибути, а 7 сентября - на выезде против Буркина-Фасо.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?