Макет ракеты на пр. Ленина оценят на предмет дальнейшей эксплуатации

Мэрия Самары организовала работы по реновации макета ракеты-носителя "Союз". Необходимость оценки состояния монумента связана с завершающимся сроком гарантийного экспонирования и началом строительства нового корпуса музея "Самара Космическая" с планетарием.

В целях формирования предложений для дальнейшей эксплуатации макета ракеты-носителя "Союз" власти города провели рабочие совещания с участием представителей АО "РКЦ "Прогресс", Самарского государственного технического университета, Самарского национального исследовательского университета им. С.П.Королева. В начале июня был утвержден план мероприятий по осмотру и оценке состояния монумента.

"Первый подготовительный этап визуального осмотра внешних и внутренних поверхностей ракеты стартовал 5 июля с применением автоподъемников с высотой подъема кабины 28 и 50 метров, в том числе в работах были использованы квадрокоптеры летного отряда Самарского национального исследовательского университета им. С.П.Королева. Завершение работ по оценке текущего состояния ракеты запланировано на 20 августа", - пояснил начальник отдела АО "РКЦ "Прогресс" Александр Антропов.

По результатам проведения визуального осмотра и оценки текущего состояния ракеты в сентябре 2021 года будет сформирован экспертный отчет о возможности дальнейшей безопасной эксплуатации монумента рядом со зданием музея на проспекте Ленина.