банкавто: исключение ТО из списка обязательных документов при оформлении ОСАГО было вопросом времени

22 августа 2021 года вступило в силу важное изменение в заключении договора ОСАГО. Страховые компании при заключении подобных договоров уже не будут учитывать данные диагностической карты — купить полис ОСАГО можно будет без этой процедуры. А пройти техосмотр автовладельцы смогут в любое удобное время. Эксперты маркетплейса #банкавто (проект РГС Банка) прокомментировали возможные последствия данной инициативы.
Исключение талона техосмотра из списка "обязательных" документов было вопросом времени. Процесс технической инспекции давно превратился в подобие фикции (из-за возросшей доли фальсификаций талонов техосмотра в последние годы), и даже недавнее его ужесточение с фотографиями и большими штрафами не сделало ситуацию лучше.
Об этом прекрасно знают в МВД, поэтому на днях предложили упростить процесс проверки, отказавшись, например, от замеров уровня шума выхлопа и его токсичности. Также в министерстве осведомлены о нехватке пунктов осмотра в большинстве российских регионов. Без них нормально организовать процесс проверки всего автопарка не получится. Предположим, что руководствуясь именно этими фактами, ответственные лица решили оставить техосмотр в качестве обязательной процедуры только для общественного транспорта, автомобилей такси и каршеринга.
Как отразится отмена техосмотра на стоимости страховки, покажет время, но наш прогноз — изменение в сторону повышения тарифов.
За последний год с момента последних изменений в тарифной политике средняя стоимость полиса ОСАГО в принципе практически не изменилась по рынку, но поменялась структура: водители с небольшим опытом стали платить примерно больше, а опытные получают бонус в виде более привлекательной стоимости ОСАГО.
На этом фоне отмена техосмотра может спровоцировать незначительный рост цен на полисы, который страховые компании скорее всего объяснят защитой от увеличившегося числа неисправных машин — потенциальных причин аварии. Хотя до сегодняшнего момента статистика утверждает обратное: количество ДТП по причине технических неполадок в рамках обычной статистики минимально (по данным ГИБДД, не превышает 0,1% от общей массы). Причин выделять машины без техосмотра в отдельную категорию "опасных" нет. Однако плохое техническое состояние автомобиля — это всегда риск, и, раз его невозможно посчитать, то оценка будет проводиться с повышенными коэффициентами. Возможно, добавится коэффициент, увеличивающий стоимость страховки для машин без ТО старше 4 лет. Кроме этого, водители, попавшие в ДТП на машинах без техосмотра, всё также будут иметь более высокий коэффициент при оценке стоимости полиса ОСАГО.
Приведет ли данная инициатива к резкому снижению со стороны водителей прохождения ТО? Если да, то ненадолго. Обязанность проходить техосмотр у автовладельцев остается. Да и выгоды никакой. А с 1 марта будут ужесточены штрафы за отсутствие диагностической карты до 2 000 рублей. Поэтому пока проходить ТО все равно придется. А далее нас ждет следующий этап реформы, когда будет решаться вопрос об обязательности техосмотра и возможности его прохождения на добровольных началах с внедрением системы поощрения, в том числе и в направлении более льготных тарифов на ОСАГО в случае наличия у автовладельца диагностической карты.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.