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Страхование Финансы

#банкавто: исключение ТО из списка обязательных документов при оформлении ОСАГО было вопросом времени

САМАРА. 25 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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22 августа 2021 года вступило в силу важное изменение в заключении договора ОСАГО. Страховые компании при заключении подобных договоров уже не будут учитывать данные диагностической карты — купить полис ОСАГО можно будет без этой процедуры. А пройти техосмотр автовладельцы смогут в любое удобное время. Эксперты маркетплейса #банкавто (проект РГС Банка) прокомментировали возможные последствия данной инициативы.

Исключение талона техосмотра из списка "обязательных" документов было вопросом времени. Процесс технической инспекции давно превратился в подобие фикции (из-за возросшей доли фальсификаций талонов техосмотра в последние годы), и даже недавнее его ужесточение с фотографиями и большими штрафами не сделало ситуацию лучше.

Об этом прекрасно знают в МВД, поэтому на днях предложили упростить процесс проверки, отказавшись, например, от замеров уровня шума выхлопа и его токсичности. Также в министерстве осведомлены о нехватке пунктов осмотра в большинстве российских регионов. Без них нормально организовать процесс проверки всего автопарка не получится. Предположим, что руководствуясь именно этими фактами, ответственные лица решили оставить техосмотр в качестве обязательной процедуры только для общественного транспорта, автомобилей такси и каршеринга.

Как отразится отмена техосмотра на стоимости страховки, покажет время, но наш прогноз — изменение в сторону повышения тарифов.

За последний год с момента последних изменений в тарифной политике средняя стоимость полиса ОСАГО в принципе практически не изменилась по рынку, но поменялась структура: водители с небольшим опытом стали платить примерно больше, а опытные получают бонус в виде более привлекательной стоимости ОСАГО.

На этом фоне отмена техосмотра может спровоцировать незначительный рост цен на полисы, который страховые компании скорее всего объяснят защитой от увеличившегося числа неисправных машин — потенциальных причин аварии. Хотя до сегодняшнего момента статистика утверждает обратное: количество ДТП по причине технических неполадок в рамках обычной статистики минимально (по данным ГИБДД, не превышает 0,1% от общей массы). Причин выделять машины без техосмотра в отдельную категорию "опасных" нет. Однако плохое техническое состояние автомобиля — это всегда риск, и, раз его невозможно посчитать, то оценка будет проводиться с повышенными коэффициентами. Возможно, добавится коэффициент, увеличивающий стоимость страховки для машин без ТО старше 4 лет. Кроме этого, водители, попавшие в ДТП на машинах без техосмотра, всё также будут иметь более высокий коэффициент при оценке стоимости полиса ОСАГО.

Приведет ли данная инициатива к резкому снижению со стороны водителей прохождения ТО? Если да, то ненадолго. Обязанность проходить техосмотр у автовладельцев остается. Да и выгоды никакой. А с 1 марта будут ужесточены штрафы за отсутствие диагностической карты до 2 000 рублей. Поэтому пока проходить ТО все равно придется. А далее нас ждет следующий этап реформы, когда будет решаться вопрос об обязательности техосмотра и возможности его прохождения на добровольных началах с внедрением системы поощрения, в том числе и в направлении более льготных тарифов на ОСАГО в случае наличия у автовладельца диагностической карты.

Гид потребителя

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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