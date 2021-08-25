В Самарской области начали работу пикеты по записи всех желающих в общественные наблюдатели

Такие информационные центры заработали на улицах Самары и Новокуйбышевска и сразу привлекли внимание жителей. Много людей подходит к волонтерам, получает информацию о предстоящем голосовании. Любой гражданин Российской Федерации, достигший совершеннолетия и не занимающий должности в органах исполнительной, законодательной и судебной власти, может стать общественным наблюдателем, составить своё мнение о легитимности, чистоте и конкурентности выборов.

Некоторые думают, что наблюдателей назначают, что это люди подчиненные. Но это не так. По статистике, самыми активными участниками наблюдения за выборами являются люди в возрасте от 35 до 55 лет, среди них и работники производственных предприятий, и студенты, и сотрудники коммерческой сферы, и даже домохозяйки.

В марте в регионе начал работу общественный штаб наблюдения за выборами депутатов Государственной думы РФ и Самарской губернской думы. Его главой избрали члена областной Общественной палаты, президента Нотариальной палаты Самарской области Галину Николаеву. 24 августа она побывала на пикете на улице Ленинградской в Самаре. По ее словам, общественное наблюдение на выборах — это самая действенная форма контроля.

"Важно самому прийти, все увидеть и убедиться, что выборы проходят честно, - говорит она. - Но если необходимо — сообщить в случае увиденных нарушений в общественный штаб по независимому наблюдению. Эксперты дадут свою оценку, является ли какое-то происшествие нарушением. Если мы желаем содействовать проведению легитимных, законных выборов, нам необходимы общественные наблюдатели. Многие организации направляли людей на учебу, которую проводил штаб. Уже подготовлено более 5000 человек. Но кто-то из них отсеется по каким-то причинам. Поэтому мы с помощью таких пикетов проводим дополнительный набор. Нужно, чтобы на каждом избирательном участке присутствовало не менее двух человек".



Галина Николаева рассказала, что на прошлых выборах среди 3600 подготовленных наблюдателей было много людей молодого и среднего возраста. В регионе сформировалось активное сообщество тех, кто уже получил подобный опыт работы: "Вопреки мнению, что этим занимаются в основном пенсионеры, среди пришедших много людей с активной гражданской позицией. В эту кампанию к нам тоже активно идет молодежь. И еще раз скажу, что пикеты, которые мы развернули, привлекут ее внимание. Молодое поколение, наряду со своими старшими коллегами, активно поучаствует в контроле за выборами".

Организаторы пикетов отмечают, что политическая принадлежность значения не имеет. Говорят: не стесняйтесь, подходите, узнавайте больше про эти возможности, записывайтесь в наблюдатели.

"Мы рассказываем самарцам о работе общественного наблюдателя. Люди подходят, интересуются. Ведь в наблюдатели никому не закрыта дорога, набирают много человек. Считаю, что гражданам будет комфортнее, если они сами будут участвовать в процессе и убедятся, что голосование проходит честно. Я получаю профессию юриста, и для меня тоже важно приобрести новые знания", - делится волонтер Яна Коломкина, работающая на пикете на улице Ленинградской.

Некоторые жители областного центра изъявляют желание стать наблюдателями именно благодаря пикетам. "Знакомлюсь с работой общественных наблюдателей, считаю, что это сложно и надо учиться. Важно понимать, как идет процесс голосования. Мне это стало интересно. Хотя раньше я неактивно участвовала в выборах. Может быть, после знакомства позиция изменится", - рассказала Екатерина.

Наталья говорит, что важно, чтобы выборы проходили честно и открыто: "Я уважаю людей, которые следят за этим процессом. Считаю, что на такой работе нужно большое терпение".

Есть желающие стать наблюдателями и среди других городов области. Координатор волонтеров от Общественной палаты по Новокуйбышевску Никита Михайленко пояснил: "Мы рассказываем людям об общественном наблюдении. Проводим опрос — хотите ли вы стать наблюдателем, а также принимаем заявления от уже принявших решение. Приходят люди разных возрастов. Они проявляют свою гражданскую позицию, убеждаются в честности выборов и могут предотвратить нарушения на участках, если такие будут. Я лично проводил обучение. Только в одном потоке было 60 человек".