Пожар в лесу Тольятти локализован

В четверг, 26 августа, в 9:21 был локализован низовой пожар в 3-м квартале Тольяттинского городского лесничества в Автозаводском районе, сейчас площадь активного горения составляет 0,5 га, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Напомним, сообщение о данном пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в среду, 25 августа, в 16:12.
С 18:00 главой Тольятти для органов управления и сил тольяттинского городского звена территориальной подсистемы Российской системы чрезвычайных ситуаций (РСЧС) введен режим функционирования ЧС.
Всего к ликвидации пожара привлечено 197 человек, которыми используется 64 единицы техники. Еще привлечены самолет Ил-76 и два вертолета МИ-8 МЧС России.
Последние комментарии
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся