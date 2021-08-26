Пожар в лесу Тольятти локализован

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В четверг, 26 августа, в 9:21 был локализован низовой пожар в 3-м квартале Тольяттинского городского лесничества в Автозаводском районе, сейчас площадь активного горения составляет 0,5 га, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.