Площадь активного горения леса в Тольятти вечером составляла 4 га

В среду, 25 августа, при низовом лесном пожаре в 3-ем квартале Тольяттинского городского лесничества в Автозаводском районе, площадь активного горения составила 4 га, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Напомним, что сообщение о данном пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 16:12.
Как сообщили в региональном управлении МЧС России, по состоянию на 22:06 в тушении участвовали 197 человек, которые использовали 64 единицы техники. Дополнительно привлечен самолет Ил-76 МЧС России, который произвел 2 сброса — 84 тонны воды. Погибших и пострадавших нет. Локализация пожара пока не объявлена.
Тем временем, по состоянию на 21:04 в лесном массиве были локализованы очаги возгорания на площади около 30 га.
Об этом сообщил глава города Николай Ренц, который находился на месте лесного пожара.
В пресс-службе администрации Тольятти уточнили, что в тушении лесного пожара задействованы силы и средства ГУ МЧС России по Самарской области, Центра гражданской защиты г. о. Тольятти, МКУ "Тольяттинское лесничество", МБУ "Зеленстрой". Кроме того, из Самары прибыл ИЛ-76, который совершил несколько рейсов, чтобы сбросить воду на горящие участки леса. Помощь в борьбе с огнём оказывают предприятия и организации города, которые предоставили бойлеры, тракторы, бульдозеры и другую спецтехнику, а также обеспечивают пожарных питьевой водой и провиантом.
"Усилиями пожарных удалось локализовать очаги возгорания на площади около 30 га. Борьба с огнём продолжается. К сожалению, даже с наступлением темноты ветер не утихает. Это серьезно осложняет и саму работу, и возможный прогноз по ликвидации пожара", — прокомментировал Николай Ренц ситуацию с места событий.
Последние комментарии
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся