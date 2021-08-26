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Пожары Происшествия

Площадь активного горения леса в Тольятти вечером составляла 4 га

ТОЛЬЯТТИ. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 25 августа, при низовом лесном пожаре в 3-ем квартале Тольяттинского городского лесничества в Автозаводском районе, площадь активного горения составила 4 га, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, что сообщение о данном пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 16:12.

Как сообщили в региональном управлении МЧС России, по состоянию на 22:06 в тушении участвовали 197 человек, которые использовали 64 единицы техники. Дополнительно привлечен самолет Ил-76 МЧС России, который произвел 2 сброса — 84 тонны воды. Погибших и пострадавших нет. Локализация пожара пока не объявлена.

Тем временем, по состоянию на 21:04 в лесном массиве были локализованы очаги возгорания на площади около 30 га.

Об этом сообщил глава города Николай Ренц, который находился на месте лесного пожара.
В пресс-службе администрации Тольятти уточнили, что в тушении лесного пожара задействованы силы и средства ГУ МЧС России по Самарской области, Центра гражданской защиты г. о. Тольятти, МКУ "Тольяттинское лесничество", МБУ "Зеленстрой". Кроме того, из Самары прибыл ИЛ-76, который совершил несколько рейсов, чтобы сбросить воду на горящие участки леса. Помощь в борьбе с огнём оказывают предприятия и организации города, которые предоставили бойлеры, тракторы, бульдозеры и другую спецтехнику, а также обеспечивают пожарных питьевой водой и провиантом.

"Усилиями пожарных удалось локализовать очаги возгорания на площади около 30 га. Борьба с огнём продолжается. К сожалению, даже с наступлением темноты ветер не утихает. Это серьезно осложняет и саму работу, и возможный прогноз по ликвидации пожара", — прокомментировал Николай Ренц ситуацию с места событий.

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