Крупный пожар в "заброшке" произошел в Самаре

В субботу, 24 мая, в 16.14 поступило сообщение о пожаре на Острогожском проезде. Там горело неэксплуатированное строение, дом 12.

В 18.24 пожар ликвидирован на площади 200 кв. метров. Погибших и пострадавших нет.

Для тушения пожара привлекались 28 специалистов и 8 единиц техники.



