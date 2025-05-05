В Самаре загорелся трамвай

В понедельник, 5 мая, в Самаре произошел пожар в общественном транспорте. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
В 12:37 на ул. Советской, в районе дома № 74 в движении загорелся трамвай № 25. В тушении огня участвовали шесть человек.
В понедельник, 5 мая, в Самаре произошел пожар в общественном транспорте. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
В 12:37 на ул. Советской, в районе дома № 74 в движении загорелся трамвай № 25. В тушении огня участвовали шесть человек.
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Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !