Под Самарой произошел пожар в индустриальном парке "Преображенка"

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В пятницу, 6 июня, произошел пожар в индустриальном парке "Преображенка" в Самарской области. Об этом сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"