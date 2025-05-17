На пожаре в центре Самары пострадал мужчина

В пятницу, 16 мая, произошел пожар в центре Самары. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

В 22:46 загорелись вещи в квартире на шестом этаже на ул. Ленинградской, 83. В 23:41 возгорание ликвидировали на площади 20 кв. м.

В результате пострадал 46-летний мужчина, его госпитализировали. Кроме того, пожарно-спасательные подразделения спасли 16 человек.

Причину пожара устанавливают.