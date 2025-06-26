На пожаре в селе Самарской области погиб мужчина

В четверг, 26 июня, в Похвистневском районе Самарской области произошел пожар. Об этом сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
В 00:25 загорелся дом в с. Старый Аманак. Огонь распространился на 80 кв. м, обрушились кровля и потолок. Пламя могло перекинуться на соседние здания.
В результате погиб мужчина. Возгорание смогли ликвидировать в 4:47. Причину пожара устанавливают.
На месте происшествия работали сотрудники пожарно-спасательной части № 102 пожарно-спасательного отряда № 35 и ДПК сельского поселения Старый Аманак.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !