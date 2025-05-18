На пожаре в Самаре спасли пять человек

В воскресенье, 18 мая, в Самаре произошел пожар на ул. Советской Армии. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 20:04 загорелись вещи в квартире на первом этаже дома № 222. В результате пострадал 61-летний хозяин квартиры. При этом людей с третьего этажа пришлось выводить наружу с помощью спасательных устройств.

В 20:37 пожар ликвидировали на площади 15 кв. м силами 34 специалистов и восьми единиц техники.