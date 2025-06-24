В Самаре загорелся трамвай на ул. Победы

Во вторник, 24 июня, в Самаре горел трамвай. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

В 10:48 в движении загорелся трамвай на ул. Победы, в районе дома № 168. Причиной ЧП стало короткое замыкание ускорителя во втором вагоне.

В 11:08 пожар ликвидировали на площади 0,2 кв. м. В вагоне было 10 человек, все они эвакуировались самостоятельно.