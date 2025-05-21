В Тольятти из-за пожара пострадали 10 машин и фасад здания

В среду, 21 мая, в Тольятти произошел пожар около дома № 27 по Итальянскому бульвару. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.
В 9:40 загорелась "Газель". Кроме того, огонь уничтожил еще два автомобиля. Также оказались повреждены семь автомобилей и фасад здания. Пострадавших нет.
Пожар ликвидировали в 10:10. Причину пожара устанавливает дознаватель МЧС России.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !