В Тольятти из-за пожара пострадали 10 машин и фасад здания

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В среду, 21 мая, в Тольятти произошел пожар около дома № 27 по Итальянскому бульвару. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области