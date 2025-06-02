В воскресенье, 1 июня, в Новокуйбышевске горело неэксплуатируемое здание по адресу пр. Победы 38Б, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Информация о возгорании поступила на пульт дежурного в 20:20. В 21:02 огонь локализовли на площади 180 кв. м, а спустя полчаса ликвидировали.

Погибших и пострадавших нет.

Для тушения пожара привлекались 25 специалистов и девять единиц техники.