В Красноярском районе на пожаре погибли два ребенка

В четверг, 29 мая, два ребенка погибли в сгоревшем сарае в п. Угловой Красноярского района, сообщает СУ СК по Самарской области.
Возгорание произошло примерно в 19:30 на ул. Молодежная, 2А.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела, сообщает пресс-служба ведомства.
Поведен осмотр места происшествия, назначены первоначальные судебные экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление причин пожара и всех обстоятельств произошедшего.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !