В Красноярском районе на пожаре погибли два ребенка

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В четверг, 29 мая, два ребенка погибли в сгоревшем сарае в п. Угловой Красноярского района, сообщает СУ СК по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области