В Самаре горело офисное здание

Днем 8 мая в административно-офисном здании на ул. Корабельной, 15 произошел пожар, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Информация о происшествии поступила пожарным в 12:51. Прибывшие подразделения установили, что горит офисное помещение на площади 20 кв. м на третьем этаже. Погибших и пострадавших нет.

В 13:20 открытое горение было ликвидировано.