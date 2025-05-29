18 пожарных тушили кондиционер в Тольятти

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В четверг, 29 мая, в 8:30 поступило сообщение о пожаре в магазине в Тольятти на ул. Мира, 65. На фасаде многоквартирного жилого дома происходило горение кондиционера.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области