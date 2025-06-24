Ночью из горящего жилого дома в Самаре эвакуировались 32 человека

Во вторник, 24 июня, в 1:56 в ГУ МЧС по Самарской области поступило сообщение о пожаре в пер. Костромской, 13 в Промышленном районе Самары.
Прибыв на место, спасатели увидели, что из подвала валит густой черный дым.
До прибытия спецподразделений из дома самостоятельно эвакуировались 32 человека, в том числе 7 детей.
В 2.32 пожар ликвидирован на площади 2 квадратных метра. Оказалось, что горела электропроводка в подвале. Всего привлекались 67 специалистов и 21 единица техники.
Погибших и пострадавших нет.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !