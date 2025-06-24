Ночью из горящего жилого дома в Самаре эвакуировались 32 человека

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Во вторник, 24 июня, в 1:56 в ГУ МЧС по Самарской области поступило сообщение о пожаре в пер. Костромской, 13 в Промышленном районе Самары.