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В Самарской области пожар унес жизнь сельчанина Крупный пожар в центре Самары тушили 39 сотрудников МЧС В Самаре во время пожара из жилого дома эвакуировали 15 человек В Самаре горело офисное здание В Похвистневском районе в горящем доме погибли три человека

Пожары Происшествия

В Самарской области пожар унес жизнь сельчанина

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 15 мая, в Кинельском районе на пожаре погиб мужчина. Об этом сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

В 15:35 загорелась баня в с. Георгиевка, пожар распространился на 16 кв. м. В результате погиб мужчина. В 16:10 открытое горение ликвидировали.

На месте происшествия работали сотрудники пожарно-спасательных частей № 14 Отряда № 34 и № 107 Отряда № 39.

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Последние комментарии

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На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?

Олег Марфин 22 августа 2024 09:19 На площадке известного долгостроя Самары горел башенный кран

Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.

Юрий Трифоненков 21 августа 2024 09:48 В Тольятти из горящего дома эвакуировали человека

Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.

Ксюшка Продан 13 апреля 2024 05:48 В Самаре сгорела подстанция на Мехзаводе

Я видела это был не пожар, а взрыв

Давид Давидов 17 января 2024 14:06 В Самаре 18-летний парень пострадал при пожаре в пос. Зубчаниновка

Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !

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