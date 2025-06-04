Ночью в Самаре горел расселенный дом

Во вторник, 3 июня, в 22:44 поступило сообщение о пожаре в расселенном доме в Самаре на ул. Волгина, 7.

В 1:02 пожар ликвидирован на площади 300 кв. м силами 43 спасателей и 14 спецмашин.

Погибших и пострадавших нет. Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС России, сообщает пресс-служба ведомства.