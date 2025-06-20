В Тольятти на пожаре погиб мужчина

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В ночь на пятницу, 20 июня, в многоквартирном доме на ул. Победы, 23 в Центральном районе Тольятти при пожаре погиб пожилой мужчина, сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.