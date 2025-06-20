В Тольятти на пожаре погиб мужчина

В ночь на пятницу, 20 июня, в многоквартирном доме на ул. Победы, 23 в Центральном районе Тольятти при пожаре погиб пожилой мужчина, сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
Загорелись домашние вещи в одной из квартир на четвертом этаже. Площадь возгорания составила 2 кв. метра. В 1:35 пожар был локализован, в 1:43 — ликвидирован. С пламенем боролись 19 спасателей.
Сообщается, что при пожаре погиб 63-летний мужчина.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !