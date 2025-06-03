В ТЦ LetOut эвакуировали 300 человек из-за загоревшегося тандыра

Во вторник, 3 июня, в Самаре прошла эвакуация в ТЦ LetOut на 18 км Московского шоссе. Об этом сообщает региональное МЧС.
В 9:43 сработала пожарная сигнализация. Из здания эвакуировали 300 человек, в том числе 30 детей.
Приехавшие пожарные обнаружили, что на кухне ресторана произошел "произошел хлопок" газового баллончика 0,5 л, от него загорелся тандыр. Возгорание на площади 0,5 кв. м ликвидировали в 9:52.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !