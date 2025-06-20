В самарском ТЦ "Орбита" горел товар

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В пятницу, 20 июня, в подсобном помещении ТЦ "Орбита" на первом этаже горел товар, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области