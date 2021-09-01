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Экология Общество

Сотрудники АО "Транснефть - Дружба" выпустили молодь рыбы в Саратовское водохранилище

САМАРА. 1 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Водоем пополнили более 36 тысяч мальков осетровой породы. Средний вес каждого составил порядка 1,5 г.

Фото: предоставлено АО "Транснефть-Дружба"

Места выпуска в естественную среду обитания определялись с учетом наличия кормовой базы и возможности быстрой адаптации стерляди. Жизнеспособность молоди подтвердила комиссия, в состав которой вошли представители Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовства) и специалисты Куйбышевского районного управления предприятия.

В текущем году в рамках искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов сотрудники АО "Транснефть — Дружба" также выпустят мальков стерляди, толстолобика, сазана, русского осетра в реки Оку, Десну, Кубань, Челнавское и Щекинское водохранилища.

В рамках Года науки и технологий, который проводится в России по указу президента страны, ПАО "Транснефть" выступило куратором тематического месяца "Климат и экология". Это признание эффективности экологической политики компании и ее дочерних обществ, умеющих соблюдать важный баланс технологичности и охраны окружающей среды во всех регионах, где проходят магистральные трубопроводы.

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