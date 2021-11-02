Tele2 с помощью технологий big data изучила активность абонентов на автомобильных трассах. Tele2 обеспечивает качественное покрытие и устойчивый сигнал вдоль магистралей, что критически важно для безопасности и комфорта автомобилистов. С мая по октябрь клиенты оператора в Приволжье скачали 24,5 петабайт интернет-трафика. Путешественники из Нижегородской области и Удмуртии суммарно скачали 60% от общего объема данных.
Этим летом жители Приволжья скачали в поездках на 17% больше трафика, чем в прошлом году. Автолюбители, как и год назад, выбирали путешествия выходного дня внутри региона или в соседние регионы. Самыми активными стали клиенты Tele2 из Нижегородской области. В период с мая по октябрь они скачали в поездках более 7,2 петабайт данных, они же стали самыми общительными, проговорив более 2,8 миллиона минут. На второй строчке по активности оказались клиенты из Удмуртии. В поездках на авто они израсходовали семь петабайт интернет-трафика и 2,4 миллиона минут на исходящие звонки. Далее - абоненты Tele2 из Чувашии, которые скачали почти пять петабайт трафика и провели в разговорах по мобильному телефону более 1,1 миллиона минут.
Самарцы во время передвижений по трассам скачали три петабайт и проговорили около 1 миллиона минут. Автопутешественники из Татарстана, Кировской области и Ульяновска не так активно пользовались гаджетами во время поездок, на их долю приходится около 1 петабайта трафика и менее 350 тысяч минут звонков. Клиенты из Марий Эл оказались на восьмом месте рейтинга, на их долю приходится 0,2 петабайта и всего 51 тысяча минут. Абоненты Tele2 в Марий Эл второй год подряд оказываются самыми консервативными и стараются не покидать родной регион.
В исследование Tele2 попали те водители и пассажиры, которые не менее трех часов провели на одной из самых востребованных федеральных трасс. Чаще всего клиенты оператора выбирали автомобильные путешествия летом, а наиболее активным месяцем стал июль - 13% от общего количества участников длительных поездок с начала года.
С мая по октябрь абоненты Tele2 скачали на трассах 277 петабайт интернет-трафика. Также за этот период путешественники проговорили 170 миллионов часов. Больше всего клиентов Tele2 путешествовало по трассе М-4 "Дон", соединяющей Москву с Краснодаром и Новороссийском. Чаще всего на дальние расстояния на автомобиле отправлялись жители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В общей сложности жители Москвы и Подмосковья провели на них около 450 миллионов часов, причем 4% этого времени они проговорили по телефону. Так же активны были жители Челябинска, Ростова-на-Дону и Воронежа. Наиболее востребованными трассами у россиян оказались М-7 "Волга", М-2 "Крым" и М-5 "Урал".
Напомним, осенью 2021 года Tele2 обеспечила стопроцентное покрытие автомагистрали М-11 "Нева", соединяющей Санкт-Петербург с Москвой. Стабильный мобильный интернет теперь доступен на протяжении 669 километров трассы. Компания запустила на трассе 100 дополнительных станций 5G Ready. Новое оборудование позволило закрыть зоны неуверенного приема и обеспечить связь на протяжении всей дороги, которая проходит по территории Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. Это позволяет оператору предоставлять услуги LTE высочайшего качества и быть технологически готовым к запуску сервисов пятого поколения на магистрали, которая станет первым беспилотным логистическим коридором к 2024 году.
Последние комментарии
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...