Tele2 с помощью технологий big data изучила активность абонентов на автомобильных трассах. Tele2 обеспечивает качественное покрытие и устойчивый сигнал вдоль магистралей, что критически важно для безопасности и комфорта автомобилистов. С мая по октябрь клиенты оператора в Приволжье скачали 24,5 петабайт интернет-трафика. Путешественники из Нижегородской области и Удмуртии суммарно скачали 60% от общего объема данных.

Этим летом жители Приволжья скачали в поездках на 17% больше трафика, чем в прошлом году. Автолюбители, как и год назад, выбирали путешествия выходного дня внутри региона или в соседние регионы. Самыми активными стали клиенты Tele2 из Нижегородской области. В период с мая по октябрь они скачали в поездках более 7,2 петабайт данных, они же стали самыми общительными, проговорив более 2,8 миллиона минут. На второй строчке по активности оказались клиенты из Удмуртии. В поездках на авто они израсходовали семь петабайт интернет-трафика и 2,4 миллиона минут на исходящие звонки. Далее - абоненты Tele2 из Чувашии, которые скачали почти пять петабайт трафика и провели в разговорах по мобильному телефону более 1,1 миллиона минут.

Самарцы во время передвижений по трассам скачали три петабайт и проговорили около 1 миллиона минут. Автопутешественники из Татарстана, Кировской области и Ульяновска не так активно пользовались гаджетами во время поездок, на их долю приходится около 1 петабайта трафика и менее 350 тысяч минут звонков. Клиенты из Марий Эл оказались на восьмом месте рейтинга, на их долю приходится 0,2 петабайта и всего 51 тысяча минут. Абоненты Tele2 в Марий Эл второй год подряд оказываются самыми консервативными и стараются не покидать родной регион.

В исследование Tele2 попали те водители и пассажиры, которые не менее трех часов провели на одной из самых востребованных федеральных трасс. Чаще всего клиенты оператора выбирали автомобильные путешествия летом, а наиболее активным месяцем стал июль - 13% от общего количества участников длительных поездок с начала года.

С мая по октябрь абоненты Tele2 скачали на трассах 277 петабайт интернет-трафика. Также за этот период путешественники проговорили 170 миллионов часов. Больше всего клиентов Tele2 путешествовало по трассе М-4 "Дон", соединяющей Москву с Краснодаром и Новороссийском. Чаще всего на дальние расстояния на автомобиле отправлялись жители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В общей сложности жители Москвы и Подмосковья провели на них около 450 миллионов часов, причем 4% этого времени они проговорили по телефону. Так же активны были жители Челябинска, Ростова-на-Дону и Воронежа. Наиболее востребованными трассами у россиян оказались М-7 "Волга", М-2 "Крым" и М-5 "Урал".

Напомним, осенью 2021 года Tele2 обеспечила стопроцентное покрытие автомагистрали М-11 "Нева", соединяющей Санкт-Петербург с Москвой. Стабильный мобильный интернет теперь доступен на протяжении 669 километров трассы. Компания запустила на трассе 100 дополнительных станций 5G Ready. Новое оборудование позволило закрыть зоны неуверенного приема и обеспечить связь на протяжении всей дороги, которая проходит по территории Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. Это позволяет оператору предоставлять услуги LTE высочайшего качества и быть технологически готовым к запуску сервисов пятого поколения на магистрали, которая станет первым беспилотным логистическим коридором к 2024 году.