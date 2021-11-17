Из Самары в Душанбе будет летать Somon Air

В расписании международном аэропорту Курумоч появился новый международный перевозчик. К обслуживанию рейсов в Душанбе в ноябре приступила авиакомпания Somon Air.
Somon Air — национальный авиаперевозчик Таджикистана, действующий на международном рынке с 2008 года. Базовый аэропорт — Международный аэропорт Душанбе, авиакомпания также базируется в Международных аэропортах Худжанда и Куляба. Авиаперевозчик эксплуатирует самолеты Boeing 737-300, -800 и -900, названные в честь национальных героев и исторических деятелей Таджикистана.
Авиакомпания выполняет регулярные рейсы из Таджикистана по 24 направлениям, в частности — в города Германии, ОАЭ, Турции, Китая, Казахстана, Узбекистана и Российской Федерации.
Рейсы в Самару запланированы с частотой один раз в неделю по субботам с вылетом из аэропорта Курумоч в 12:05. Плановое время вылета из Душанбе — в 08:00, прибытие в Самару — в 10:30. Полеты осуществляются на самолете Boeing 737, продолжительность полета — 3 часа 20 минут.
Данное направление также обслуживает авиакомпания "Уральские авиалинии" три раза в неделю.
Последние комментарии
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.