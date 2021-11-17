Из Самары в Душанбе будет летать Somon Air

В расписании международном аэропорту Курумоч появился новый международный перевозчик. К обслуживанию рейсов в Душанбе в ноябре приступила авиакомпания Somon Air.

Somon Air — национальный авиаперевозчик Таджикистана, действующий на международном рынке с 2008 года. Базовый аэропорт — Международный аэропорт Душанбе, авиакомпания также базируется в Международных аэропортах Худжанда и Куляба. Авиаперевозчик эксплуатирует самолеты Boeing 737-300, -800 и -900, названные в честь национальных героев и исторических деятелей Таджикистана.

Авиакомпания выполняет регулярные рейсы из Таджикистана по 24 направлениям, в частности — в города Германии, ОАЭ, Турции, Китая, Казахстана, Узбекистана и Российской Федерации.

Рейсы в Самару запланированы с частотой один раз в неделю по субботам с вылетом из аэропорта Курумоч в 12:05. Плановое время вылета из Душанбе — в 08:00, прибытие в Самару — в 10:30. Полеты осуществляются на самолете Boeing 737, продолжительность полета — 3 часа 20 минут.

Данное направление также обслуживает авиакомпания "Уральские авиалинии" три раза в неделю.