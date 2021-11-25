В Самаре на зимнее содержание дорог в 7 районах выделили 970 млн рублей

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Департамент городского хозяйства и экологии Самары ищет подрядчика, который обеспечит эксплуатационное состояние дорог, пешеходных зон и элементов их обустройства в семи районах города — Куйбышевском, Ленинском, Железнодорожном, Советском, Октябрьском, Промышленном и Красноглинском.