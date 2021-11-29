Главный педиатр Самарской области призывает пройти полную вакцинацию

Главный педиатр Самарской области Лилия Мазур напоминает жителям региона, что любую болезнь легче предупредить, чем лечить. И ОРВИ, и грипп, и коронавирус — не исключение.

"Мы призываем вас принять все известные меры профилактики, чтобы уберечь себя и своего ребенка от инфекционных болезней", — говорит врач.

Как уберечься от инфицирования? Инфекции передаются от человека к человеку через кашель, чихание, через руки при соприкосновении с инфицированной поверхностью; часто мыть руки с мылом в течение 20 секунд (и родителям тоже); кашлять и чихать в салфетку или сгиб локтя (и родителям тоже); не подходить к больным ближе, чем на полтора — два метра; заболевшие дети должны оставаться дома, держаться на расстоянии от других людей, пока их состояние не улучшится; воздержитесь от посещения мест скопления людей.

"Что делать, если заболел ребенок? Оставляйте больного ребенка дома, кроме тех случаев, когда ему нужна медицинская помощь. Давайте ребенку много жидкости (сок, воду и др.). Создайте больному ребенку комфортные условия. Крайне важен покой. Если у ребенка жар, боль в горле и ломота в теле, вы можете дать ему жаропонижающие лекарства, которые пропишет врач с учетом возраста. Не допускайте контакта заболевших со здоровыми. Если ваш ребенок контактировал с больным гриппом, спросите у врача о необходимости приема антивирусных средств", — предупреждает педиатр.

Срочно обратитесь за медицинской помощью, если у вашего ребенка: учащенное или затрудненное дыхание; синюшность кожных покровов; отказ от достаточного количества питья; непробуждение или отсутствие реакции; возбужденное состояние; отсутствие мочеиспускания или слез во время плача; симптомы проходят, но потом возвращаются с жаром и сильным кашлем.

"Особенно хочу подчеркнуть, насколько уязвимы маленькие дети. Малыши до года не посещают детские учреждения и все свое время проводят в семье: с родителями, бабушками-дедушками, братьями и сестрами, и именно от них заражаются и ОРВИ, и гриппом, а теперь еще и новой коронавирусной инфекцией. Поэтому и родители, и все остальные родственники должны помнить об этом и своевременно пройти полную вакцинацию от гриппа и COVID-19. Не забывайте, что от вас зависят жизнь и здоровье беззащитного малыша! Вакцинация спасает жизни", — резюмирует доктор.