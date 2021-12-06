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Партии Власть и политика

Андрей Кислов: Реализация Народной программы должна идти в непрерывном режиме

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Участник ХХ съезда партии "Единая Россия", сенатор от Самарской области Андрей Кислов поделился впечатлениями после проведения съезда.

Андрей Кислов уверен — одно из ключевых решений заключительного этапа ХХ съезда партии "Единая Россия" — утверждение планов дальнейшей работы по реализации народной программы, с которой "Единая Россия" победила на выборах в Госдуму.

"Одно из важных решений, принятых на съезде партии — начало реализации народной программы, которая была сформирована благодаря инициативам и предложениям многих людей, в том числе более 200 тыс. жителей Самарской области. Президент России Владимир Путин одобрил народную программу и поставил задачу приступить к выполнению поставленных целей", — рассказал Андрей Кислов.

Специально для этого по предложению главы государства созданы профильные партийные комиссии, принято решение о ежегодном отчете перед избирателями.

"Как сказал президент, каждое данное людям слово должно становиться реальным делом, а достигнутый результат — менять жизнь к лучшему. Хочу особо отметить, что работа по реализации народной программы в Самарской области уже активно ведется. По инициативе главы региона Дмитрия Азарова во время широкого общественного обсуждения областного бюджета были учтены многие предложения жителей и институтов гражданского общества. Реализация программы должна идти в непрерывном режиме, чтобы жители могли увидеть и ощутить результаты этой работы на себе", — отметил сенатор от Самарской области.

Напомним, в Москве 4 декабря прошел заключительный этап съезда "Единой России". Участники съезда избрали председателя партии, высший и генеральный советы "Единой России", комиссию по этике и состав Центральной контрольной комиссии. Были подведены итоги 5 лет работы депутатов Госдумы и утверждены планы на будущее.

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Последние комментарии

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

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Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

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Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

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