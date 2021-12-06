Андрей Кислов: Реализация Народной программы должна идти в непрерывном режиме

Участник ХХ съезда партии "Единая Россия", сенатор от Самарской области Андрей Кислов поделился впечатлениями после проведения съезда.

Андрей Кислов уверен — одно из ключевых решений заключительного этапа ХХ съезда партии "Единая Россия" — утверждение планов дальнейшей работы по реализации народной программы, с которой "Единая Россия" победила на выборах в Госдуму.

"Одно из важных решений, принятых на съезде партии — начало реализации народной программы, которая была сформирована благодаря инициативам и предложениям многих людей, в том числе более 200 тыс. жителей Самарской области. Президент России Владимир Путин одобрил народную программу и поставил задачу приступить к выполнению поставленных целей", — рассказал Андрей Кислов.

Специально для этого по предложению главы государства созданы профильные партийные комиссии, принято решение о ежегодном отчете перед избирателями.

"Как сказал президент, каждое данное людям слово должно становиться реальным делом, а достигнутый результат — менять жизнь к лучшему. Хочу особо отметить, что работа по реализации народной программы в Самарской области уже активно ведется. По инициативе главы региона Дмитрия Азарова во время широкого общественного обсуждения областного бюджета были учтены многие предложения жителей и институтов гражданского общества. Реализация программы должна идти в непрерывном режиме, чтобы жители могли увидеть и ощутить результаты этой работы на себе", — отметил сенатор от Самарской области.

Напомним, в Москве 4 декабря прошел заключительный этап съезда "Единой России". Участники съезда избрали председателя партии, высший и генеральный советы "Единой России", комиссию по этике и состав Центральной контрольной комиссии. Были подведены итоги 5 лет работы депутатов Госдумы и утверждены планы на будущее.