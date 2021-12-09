КАРО.Арт и киностудия Горького объявили о старте ретроспективы Александра Роу

В декабре 2021 года во всех городах сети "КАРО" стартует проект #КИНОСКАЗКИ РОУ — крупнейший прокат любимых поколениями фильмов-сказок Александра Роу на кинотеатральных экранах в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Сургуте и Новосибирске.

Уже с 23 декабря начнутся показы знаменитого на весь мир фильма "Морозко" (1965). Ретроспектива продлится с декабря 2021 по апрель 2022 года в рамках специального проекта КАРО.Арт, фильмы предоставлены киностудией им. М. Горького.

Билеты уже в продаже на сайте КАРО.

С 6 января на экраны выйдет лента "Вечера на Хуторе близ Диканьки", воплотившая культовые рождественские образы из произведения Гоголя. С 3 февраля можно будет увидеть две ранние фантастические истории Александра Роу со звездой СССР Сергеем Столяровым — "Василису прекрасную" и с 17 февраля "Кащея бессмертного". Поучительная сказка "Королевство кривых зеркал" про приключения в зазеркалье Оли и Яло выйдет на экраны с 3 марта, и одна из последних работ Роу "Огонь, вода и медные трубы" с 17 марта. Завершится ретроспектива показами прославленной истории "Варвара-краса, длинная коса" о любви вопреки всему, которая появится в сети кинотеатров КАРО с 14 апреля.

"Александр Роу — режиссер-сказочник эпохального масштаба. Каждая лента, вошедшая в репертуар серии показов, является важным историческим наследием всего постсоветского пространства. Я горжусь тем, что в результате сотрудничества нашего проекта КАРО.Арт и киностудии им. Горького у зрителей появится уникальная возможность посмотреть эти фильмы на большом экране с родителями, бабушками, дедушками, и погрузиться в мир детства на время сеанса, а также представить шедевры Роу подрастающему поколению", — отмечает Майя Манерова, вице-президент по репертуарному планированию сети кинотеатров "КАРО".

"Главный отечественный киносказочник Александр Роу был воплощением духа киностудии им. М. Горького. Новатор в области детского кинематографа мирового уровня. Например, своими экспериментами со спецэффектами он поражал воображение лучших специалистов своего времени в этой сфере. В его фильмах невероятные костюмы, которые сохранились на киностудии. И мы с удовольствием показываем их зрителям, скоро они станут частью нового музея истории кино на киностудии им. М. Горького в Москве. У Роу мгновенно узнаваемый стиль и киноязык. Фразы из любимых с детства сказок живут в народном языке. Увидеть их на большом экране, особенно "Морозко" в преддверии Нового года, это настоящий подарок мечты", — говорит Юлиана Слащева, генеральный директор киностудии им. М. Горького.

Расписание проката:

"Морозко" — с 23 декабря 2021 года;

"Вечера на Хуторе близ Диканьки" — с 6 января 2022 года;

"Василиса прекрасная" — с 3 февраля 2022 года;

"Кащей бессмертный" — с 17 февраля 2022 года;

"Королевство кривых зеркал" — с 3 марта 2022 года;

"Огонь, вода и медные трубы" — с 17 марта 2022 года;

"Варвара-краса, длинная коса" — с 14 апреля 2022 года.