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Кино Культура

КАРО.Арт и киностудия Горького объявили о старте ретроспективы Александра Роу

САМАРА. 8 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В декабре 2021 года во всех городах сети "КАРО" стартует проект #КИНОСКАЗКИ РОУ — крупнейший прокат любимых поколениями фильмов-сказок Александра Роу на кинотеатральных экранах в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Сургуте и Новосибирске.

Уже с 23 декабря начнутся показы знаменитого на весь мир фильма "Морозко" (1965). Ретроспектива продлится с декабря 2021 по апрель 2022 года в рамках специального проекта КАРО.Арт, фильмы предоставлены киностудией им. М. Горького.

Билеты уже в продаже на сайте КАРО.

С 6 января на экраны выйдет лента "Вечера на Хуторе близ Диканьки", воплотившая культовые рождественские образы из произведения Гоголя. С 3 февраля можно будет увидеть две ранние фантастические истории Александра Роу со звездой СССР Сергеем Столяровым — "Василису прекрасную" и с 17 февраля "Кащея бессмертного". Поучительная сказка "Королевство кривых зеркал" про приключения в зазеркалье Оли и Яло выйдет на экраны с 3 марта, и одна из последних работ Роу "Огонь, вода и медные трубы" с 17 марта. Завершится ретроспектива показами прославленной истории "Варвара-краса, длинная коса" о любви вопреки всему, которая появится в сети кинотеатров КАРО с 14 апреля.

"Александр Роу — режиссер-сказочник эпохального масштаба. Каждая лента, вошедшая в репертуар серии показов, является важным историческим наследием всего постсоветского пространства. Я горжусь тем, что в результате сотрудничества нашего проекта КАРО.Арт и киностудии им. Горького у зрителей появится уникальная возможность посмотреть эти фильмы на большом экране с родителями, бабушками, дедушками, и погрузиться в мир детства на время сеанса, а также представить шедевры Роу подрастающему поколению", — отмечает Майя Манерова, вице-президент по репертуарному планированию сети кинотеатров "КАРО".

"Главный отечественный киносказочник Александр Роу был воплощением духа киностудии им. М. Горького. Новатор в области детского кинематографа мирового уровня. Например, своими экспериментами со спецэффектами он поражал воображение лучших специалистов своего времени в этой сфере. В его фильмах невероятные костюмы, которые сохранились на киностудии. И мы с удовольствием показываем их зрителям, скоро они станут частью нового музея истории кино на киностудии им. М. Горького в Москве. У Роу мгновенно узнаваемый стиль и киноязык. Фразы из любимых с детства сказок живут в народном языке. Увидеть их на большом экране, особенно "Морозко" в преддверии Нового года, это настоящий подарок мечты", — говорит Юлиана Слащева, генеральный директор киностудии им. М. Горького.

Расписание проката:

"Морозко" — с 23 декабря 2021 года;
"Вечера на Хуторе близ Диканьки" — с 6 января 2022 года;
"Василиса прекрасная" — с 3 февраля 2022 года;
"Кащей бессмертный" — с 17 февраля 2022 года;
"Королевство кривых зеркал" — с 3 марта 2022 года;
"Огонь, вода и медные трубы" — с 17 марта 2022 года;
"Варвара-краса, длинная коса" — с 14 апреля 2022 года.

КАРО.Арт — это специальный проект сети кинотеатров "КАРО" с уникальной репертуарной политикой: авторское, экспериментальное, классическое, культовое кино на языке оригинала с субтитрами. КАРО.Арт дает возможность посетить самые ожидаемые зрительские премьеры и принять участие в обсуждениях с известными деятелями искусства, увидеть актуальные фестивали, важные ретроспективы, прямые трансляции и записи лучших спектаклей ведущих театральных домов, эксклюзивный арт-прокат. Подробнее: karofilm.ru/art

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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

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