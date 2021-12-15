"ТеррНИИгражданпроект" подготовит документы на реконструкцию Загородного парка

Самарский минстрой определился с подрядчиком, который подготовит документацию по планировке территории в целях реконструкции Загородного парка.

На торги было подано четыре заявки, три из которых признали соответствующими. Лидирующие позиции оказались у двух участников — ГУП Самарской области "Институт "ТеррНИИгражданпроект", предложившего выполнить работы за 9,2 млн рублей (при начальной цене контракта в 30,7 млн рублей) и у ООО "Терпланпроект", согласившегося предоставить услуги за 7 млн рублей.

По итогам конкурса победил "ТеррНИИгражданпроект". Предприятию предстоит спроектировать площадь в 37,5 га.

Напомним, в начале декабря "ТеррНИИгражданпроект" выиграл другой конкурс от минстроя — на подготовку документации по планировке территории от станции метро "Самарская" до станции "Театральная".