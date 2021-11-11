Подготовку к реконструкции Загородного парка оценили в 30 млн рублей

Министерство строительства Самарской области приступило к поискам подрядчика, который подготовит документацию по планировке территории в целях реконструкции Центрального парка культуры и отдыха им. Горького (Загородный парк) в Самаре.

Начальная цена контракта составляет 30,07 млн рублей. Площадь проектируемой территории — 37,5 га. Победителя торгов, который должен будет выполнить проект планировки и проект межевания территории, определят после 13 декабря.

Напомним, планы реконструировать одно из главных общественных пространств Самары ведутся на протяжении нескольких лет. В мае 2018 г. губернатор Дмитрий Азаров предложил молодым дизайнерам принять участие в конкурсе на лучший дизайн-проект по реконструкции Загородного парка. В августе того же года в Доме архитектора прошла презентация открытого архитектурного конкурса на концепцию лучшего функционально-планировочного решения по реконструкции Центрального парка культуры и отдыха им. Горького "Загородный парк", а в январе 2019 г. были выбраны победители конкурса. Первое место присудили студентам Московского архитектурного института Максиму Бессонову, Егору Гайдукову, Дарье Дулевой и Федору Торгашеву. Они назвали концепцию "Городской лес". Авторы предложили наделить Загородный парк разными функциями — спортивными, развлекательными, рекреационными, а также произвести его гиперуплотнение, превратив в лесной массив в центре города. При этом горожане получили бы возможность участвовать в создании парка, в его наполнении. По итогам конкурса в регионе объявили народное онлайн-голосование https://volga.news/article/505816.html,

В марте 2020 г. Дмитрий Азаров провел совещание по развитию Загородного парка. На нем представители минстроя сообщили, что реконструкцию предполагается провести в несколько этапов, комплексно.

В проект регионального бюджета были внесены поправки, предусматривающие выделение средств на преображение парка: в 2020 г. на проектирование и реконструкцию предлагалось добавить 10 млн руб., а в 2021 г. — 60 млн рублей. При этом правительство области искало инвесторов, готовых вложиться в парк, например, в обустройство горнолыжного спуска или строительство парашютной вышки.

В январе 2021 г. обновились данные по общественным территориям, которые приведут в порядок в Самаре в 2022 г. В топ-20 таких пространств для рейтингового голосования за комплексное благоустройство попал и Загородный парк. Работы по улучшению территории планируется провести в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды".