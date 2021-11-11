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Экономика и бизнес

Подготовку к реконструкции Загородного парка оценили в 30 млн рублей

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство строительства Самарской области приступило к поискам подрядчика, который подготовит документацию по планировке территории в целях реконструкции Центрального парка культуры и отдыха им. Горького (Загородный парк) в Самаре.

Фото: Департамент информационной политики Администрации Губернатора Самарской области (Пресс-Служба)

Начальная цена контракта составляет 30,07 млн рублей. Площадь проектируемой территории — 37,5 га. Победителя торгов, который должен будет выполнить проект планировки и проект межевания территории, определят после 13 декабря.

Напомним, планы реконструировать одно из главных общественных пространств Самары ведутся на протяжении нескольких лет. В мае 2018 г. губернатор Дмитрий Азаров предложил молодым дизайнерам принять участие в конкурсе на лучший дизайн-проект по реконструкции Загородного парка. В августе того же года в Доме архитектора прошла презентация открытого архитектурного конкурса на концепцию лучшего функционально-планировочного решения по реконструкции Центрального парка культуры и отдыха им. Горького "Загородный парк", а в январе 2019 г. были выбраны победители конкурса. Первое место присудили студентам Московского архитектурного института Максиму Бессонову, Егору Гайдукову, Дарье Дулевой и Федору Торгашеву. Они назвали концепцию "Городской лес". Авторы предложили наделить Загородный парк разными функциями — спортивными, развлекательными, рекреационными, а также произвести его гиперуплотнение, превратив в лесной массив в центре города. При этом горожане получили бы возможность участвовать в создании парка, в его наполнении. По итогам конкурса в регионе объявили народное онлайн-голосование https://volga.news/article/505816.html,

В марте 2020 г. Дмитрий Азаров провел совещание по развитию Загородного парка. На нем представители минстроя сообщили, что реконструкцию предполагается провести в несколько этапов, комплексно.

В проект регионального бюджета были внесены поправки, предусматривающие выделение средств на преображение парка: в 2020 г. на проектирование и реконструкцию предлагалось добавить 10 млн руб., а в 2021 г. — 60 млн рублей. При этом правительство области искало инвесторов, готовых вложиться в парк, например, в обустройство горнолыжного спуска или строительство парашютной вышки.

В январе 2021 г. обновились данные по общественным территориям, которые приведут в порядок в Самаре в 2022 г.  В топ-20 таких пространств для рейтингового голосования за комплексное благоустройство попал и Загородный парк. Работы по улучшению территории планируется провести в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды".

Парк площадью 42,4 га — памятник природы местного значения — имеет научно-познавательное, культурное, рекреационное значение. Здесь произрастают редкие виды растений, расположены памятник археологии федерального значения (стоянка, поселение VIII–IX вв. н. э.), объект культурного наследия (купеческая дача 1903 г.), действуют культурно-развлекательные и спортивные предприятия: кафе, аттракционы, школа верховой езды, зимняя горнолыжная и сноубордистская трасса с подъемником. Загородный парк, открытый в 1932 г. на месте бывшей купеческой усадьбы, более 80 лет является любимым местом круглогодичного отдыха жителей и гостей города.

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Последние комментарии

Ольга Жметко 02 ноября 2021 13:59 "Прогресс-Н" рассказал о ситуации с долевками на Революционной и Советской Армии

Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍

Обманутый дольщик 26 октября 2021 10:50 В Пестравском районе к 2023 г. построят жилой корпус пансионата для престарелых и инвалидов

А вон, пусть Минстрой по конкурсу отдаст это застройщику Прогресс-Н, как уже сделал когда-то с жилыми проблемными объектами, тем самым не решив проблему обманутых дольщиков, а только глубоко её усугубив. Или #этодругоепониматьнадо?

Обманутый дольщик 26 октября 2021 10:00 На квартиры, проданные "Прогрессом-Н", пришли обманутые дольщики

Очень интересный момент, что Прогресс-Н ВЫИГРАЛ конкурсы. В Министерстве строительства города Самары. То есть - само государство выбрало именно этого застройщика, который оказался аферистом. Вопрос - чья вина в том, что сейчас сотни семей сидят долгие годы без жилья? Ответ - прямая вина ГОСУДАРСТВА. И по поводу ЖК Новая Заря (того же застройщика). Во первых, это Минстрой г. Самара отобрал по конкурсу этих аферистов на данный объект. И люди, которые приобрели у Прогресса квартиры в том объекте, в первую очередь поверили государству. Во вторых, 2 года назад сам губернатор пообещал выделить на достройку денег, и заверил что к концу 2020 года дольщики въедут в свои квартиры. Некоторые, опять же, поверили, и после этого купили там недвижимость. Ни денег в итоге не выделили, ни объект не достроили... и идти на контакт с обманутыми дольщиками Новой Зари губернатор с тех пор не спешит. На данный момент перспективы объекта весьма и весьма туманные. В процессе рассмотрения банкротства застройщика и передачи объекта на милость других чиновников - уже из фонда защиты прав граждан участников долевого строительства (созданного Правительством РФ). И есть большие опасения, что этот фонд примет решение не достраивать объект, а компенсировать дольщикам деньгами. А теперь посчитайте, сколько метров семья, когда-то вложившая в квартиру например 2 млн, сможет приобрести сейчас? Раза в 2 - 2,5 меньше. Хорошая ЗАЩИТА дольщиков получится, правда?

John Nameless 22 октября 2021 14:36 Самарская компания сорвала строительство космического локатора в Московской области

позорище то какое ёкэлэмэнэ

Руслан Иванченко 04 октября 2021 10:03 Суд обязал Алексея Захарова выплатить "СМАРТСу" более 200 млн рублей

Вы вовремя. Умер он. С кого теперь деньги брать?

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