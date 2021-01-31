В Самаре выбрали 20 скверов и парков, которые приведут в порядок в 2022 году

В Самаре сформирован ТОП-20 общественных территорий для рейтингового голосования за их комплексное благоустройство в 2022 году, сообщает пресс-служба мэрии областной столицы.
Напомним, отбор общественных территорий, которые должны быть в первую очередь благоустроены в 2022 году, проходил с 15 по 25 января. На общественное обсуждение было вынесено 90 пространств, которые включены в муниципальную программу "Комфортная городская среда".
Предложения от жителей поступали по телефону "горячей линии", по почте и через официальный сайт департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары. Всего от жителей поступило более 31 тыс. предложений.
В соответствии с муниципальной программой "Комфортная городская среда" на 2018-2024 годы, которая реализуется в рамках инициированного президентом РФ Владимиром Путиным нацпроекта "Жилье и городская среда", на основе собранных предложений сформирован ТОП-20 общественных территорий для рейтингового голосования.
Рейтинговому голосованию будут предшествовать встречи с жителями. Во всех внутригородских районах Самары организуют общественное обсуждение дизайн-проектов благоустройства, где каждый желающий сможет высказать свои предложения. Перед голосованием все дизайн-проекты благоустройства будут доработаны по итогам общественных обсуждений.
Перечень общественных территорий, отобранных на рейтинговое голосование на 2022 год:
- Куйбышевский район - Сквер имени Куйбышева
- Самарский район - Сквер на Хлебной площади
- Ленинский район - Сквер на пересечении улиц Ярмарочной и Самарской
- Октябрьский район - "Загородный" центральный парк культуры и отдыха имени Горького
- Октябрьский район - Детская площадка у бульвара на ул. Челюскинцев
- Октябрьский район - Бульвар Осипенко от ул. Мичурина до пр. Ленина
- Железнодорожный район - Сквер Первых Космонавтов (в районе д. №13 по ул. Гагарина)
- Железнодорожный район - Парк Щорса
- Железнодорожный район - Бульвар по ул. Чернореченской
- Советский район - Сквер Экономистов
- Советский район - Сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина
- Промышленный район - Детский сквер по ул. Победы
- Промышленный район - Городской парк культуры и отдыха "Молодежный"
- Промышленный район - Парк "Воронежские озера"
- Кировский район -Сквер по Зубчаниновскому шоссе
- Кировский район - 18 км Московского шоссе, лесопосадка около завода приборных подшипников
- Кировский район - Лесопарк 60-летия Советской власти
- Кировский район - Сквер в районе дома №170 по ул. Ташкентской
- Красноглинский район - Сквер у ДК "Искра" в пос. Красная Глинка
- Красноглинский район - Сквер у ЗАГСа по ул. Сергея Лазо в пос. Управленческий