В Самаре выбрали 20 скверов и парков, которые приведут в порядок в 2022 году

В Самаре сформирован ТОП-20 общественных территорий для рейтингового голосования за их комплексное благоустройство в 2022 году, сообщает пресс-служба мэрии областной столицы.

Напомним, отбор общественных территорий, которые должны быть в первую очередь благоустроены в 2022 году, проходил с 15 по 25 января. На общественное обсуждение было вынесено 90 пространств, которые включены в муниципальную программу "Комфортная городская среда".

Предложения от жителей поступали по телефону "горячей линии", по почте и через официальный сайт департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары. Всего от жителей поступило более 31 тыс. предложений.

В соответствии с муниципальной программой "Комфортная городская среда" на 2018-2024 годы, которая реализуется в рамках инициированного президентом РФ Владимиром Путиным нацпроекта "Жилье и городская среда", на основе собранных предложений сформирован ТОП-20 общественных территорий для рейтингового голосования.

Рейтинговому голосованию будут предшествовать встречи с жителями. Во всех внутригородских районах Самары организуют общественное обсуждение дизайн-проектов благоустройства, где каждый желающий сможет высказать свои предложения. Перед голосованием все дизайн-проекты благоустройства будут доработаны по итогам общественных обсуждений.

Перечень общественных территорий, отобранных на рейтинговое голосование на 2022 год: