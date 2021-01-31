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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре выбрали 20 скверов и парков, которые приведут в порядок в 2022 году

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре сформирован ТОП-20 общественных территорий для рейтингового голосования за их комплексное благоустройство в 2022 году, сообщает пресс-служба мэрии областной столицы.

Напомним, отбор общественных территорий, которые должны быть в первую очередь благоустроены в 2022 году, проходил с 15 по 25 января. На общественное обсуждение было вынесено 90 пространств, которые включены в муниципальную программу "Комфортная городская среда".
Предложения от жителей поступали по телефону "горячей линии", по почте и через официальный сайт департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары. Всего от жителей поступило более 31 тыс. предложений.
В соответствии с муниципальной программой "Комфортная городская среда" на 2018-2024 годы, которая реализуется в рамках инициированного президентом РФ Владимиром Путиным нацпроекта "Жилье и городская среда", на основе собранных предложений сформирован ТОП-20 общественных территорий для рейтингового голосования.
Рейтинговому голосованию будут предшествовать встречи с жителями. Во всех внутригородских районах Самары организуют общественное обсуждение дизайн-проектов благоустройства, где каждый желающий сможет высказать свои предложения. Перед голосованием все дизайн-проекты благоустройства будут доработаны по итогам общественных обсуждений.
Перечень общественных территорий, отобранных на рейтинговое голосование на 2022 год:
  • Куйбышевский район - Сквер имени Куйбышева
  • Самарский район - Сквер на Хлебной площади
  • Ленинский район - Сквер на пересечении улиц Ярмарочной и Самарской
  • Октябрьский район - "Загородный" центральный парк культуры и отдыха имени Горького
  • Октябрьский район - Детская площадка у бульвара на ул. Челюскинцев
  • Октябрьский район - Бульвар Осипенко от ул. Мичурина до пр. Ленина
  • Железнодорожный район - Сквер Первых Космонавтов (в районе д. №13 по ул. Гагарина)
  • Железнодорожный район - Парк Щорса
  • Железнодорожный район - Бульвар по ул. Чернореченской
  • Советский район - Сквер Экономистов
  • Советский район - Сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина
  • Промышленный район - Детский сквер по ул. Победы
  • Промышленный район - Городской парк культуры и отдыха "Молодежный"
  • Промышленный район - Парк "Воронежские озера"
  • Кировский район -Сквер по Зубчаниновскому шоссе
  • Кировский район - 18 км Московского шоссе, лесопосадка около завода приборных подшипников
  • Кировский район - Лесопарк 60-летия Советской власти
  • Кировский район - Сквер в районе дома №170 по ул. Ташкентской
  • Красноглинский район - Сквер у ДК "Искра" в пос. Красная Глинка
  • Красноглинский район - Сквер у ЗАГСа по ул. Сергея Лазо в пос. Управленческий

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